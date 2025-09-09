Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Apple se prepara para presentar este martes su esperada línea de teléfonos iPhone 17, en el marco de su tradicional evento anual de otoño boreal. La compañía de Cupertino busca sorprender con novedades tanto en diseño como en sistema operativo, y la expectativa entre los usuarios y especialistas es alta.
El eslogan de esta edición será “Awe-dropping”, que en español se traduce como impresionante. Entre las grandes sorpresas, se especula con la llegada de un modelo más delgado que podría llamarse “iPhone Air”.
Durante el año se difundieron maquetas que mostraban un rediseño de la parte trasera del dispositivo, en particular de la cámara, lo que generó opiniones divididas. Sin embargo, al tratarse de filtraciones, no hay certeza de que ese sea el aspecto definitivo.
En materia de calidad, de acuerdo con Tom’s Guide, se esperan mejoras significativas en los modelos Pro, que incorporarían un teleobjetivo de 48 megapíxeles.
Pantallas más grandes
Otro de los puntos destacados será el tamaño de las pantallas. El iPhone 17 Pro tendría 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max alcanzaría las 6,9 pulgadas. Asimismo, las filtraciones indican que el modelo estándar igualaría las dimensiones del Pro.
¿Cuánto saldría el nuevo iPhone en Chile?
Respecto de los valores, la última filtración advierte que serían más altos que los del iPhone 16, lanzado en 2024. En dólares aún no hay confirmación, pero se estima que el iPhone 17 Pro Max, el más costoso de la línea, rondaría los 1,2 millones de pesos chilenos.