Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Enel informó que este martes se realizarán cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana. La medida, que responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en el tendido eléctrico, se extenderá por varias horas dependiendo de la comuna afectada.
Según detalló la empresa, las interrupciones podrían durar hasta siete horas en algunos casos. Los usuarios pueden revisar la información específica en el sitio web oficial de Enel, donde se encuentran publicados los sectores y horarios de los cortes.
¿Hasta qué hora se extenderán los cortes de luz?
- Las Condes: desde las 11 hasta las 17
- Lo Barnechea: desde las 10.30 hasta las 16.30
- Vitacura: desde las 10.30 hasta las 13.30
- Independencia: desde las 11 hasta las 17
- Conchalí: desde las 9.30 hasta las 15.30
- Santiago: desde las 10 hasta las 17
- La Cisterna: desde las 10 hasta las 17
- San Miguel: desde las 11 hasta las 17
Enel recalcó que estos trabajos son parte de su plan de mantenimiento para reforzar la seguridad y continuidad del servicio eléctrico en la capital.
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.