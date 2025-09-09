Secciones
Chile

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

La empresa eléctrica adelantó que los trabajos de mantenimiento podrían extenderse por hasta siete horas en algunas zonas.

ATENCIÓN. Enel confirmó cortes de luz en ocho comunas de Santiago de Chile. Foto tomada de latercera.com. ATENCIÓN. Enel confirmó cortes de luz en ocho comunas de Santiago de Chile. Foto tomada de latercera.com.
Hace 1 Hs

Enel informó que este martes se realizarán cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana. La medida, que responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en el tendido eléctrico, se extenderá por varias horas dependiendo de la comuna afectada.

Según detalló la empresa, las interrupciones podrían durar hasta siete horas en algunos casos. Los usuarios pueden revisar la información específica en el sitio web oficial de Enel, donde se encuentran publicados los sectores y horarios de los cortes.

¿Hasta qué hora se extenderán los cortes de luz? 

- Las Condes: desde las 11 hasta las 17

- Lo Barnechea: desde las 10.30 hasta las 16.30

- Vitacura: desde las 10.30 hasta las 13.30 

- Independencia: desde las 11 hasta las 17

- Conchalí: desde las 9.30 hasta las 15.30

- Santiago: desde las 10 hasta las 17

- La Cisterna: desde las 10 hasta las 17

- San Miguel: desde las 11 hasta las 17

Enel recalcó que estos trabajos son parte de su plan de mantenimiento para reforzar la seguridad y continuidad del servicio eléctrico en la capital.

¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel

Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.

Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:

1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.

2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.

3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz
1

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?
2

Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Más Noticias
Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?

Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?

Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López

Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López

VIDEO. Leo Caprile rompió el silencio y reveló por qué aún no regreso a la televisión chilena

VIDEO. Leo Caprile rompió el silencio y reveló por qué aún no regreso a la televisión chilena

El conmovedor gesto que tuvo Rodrigo Sepúlveda con un televidente que padece alzheimer

El conmovedor gesto que tuvo Rodrigo Sepúlveda con un televidente que padece alzheimer

Fiestas Patrias: 10 comidas típicas chilenas y menús saludables para disfrutar en familia

Fiestas Patrias: 10 comidas típicas chilenas y menús saludables para disfrutar en familia

Comentarios