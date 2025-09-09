El pueblo de Lugo que conquista a National Geographic y a Alejandra Navarro por su gastronomía

La provincia de Lugo se ha consolidado como uno de los territorios más atractivos de España para los amantes de la buena mesa. A la riqueza agrícola y ganadera de su interior se suman los tesoros del Cantábrico, con pescados y mariscos de primera calidad. Este equilibrio ha convertido a la comarca de A Mariña en un referente gastronómico, y entre sus pueblos destaca Ribadeo, señalado por National Geographic como uno de los mejores lugares para comer en Galicia.