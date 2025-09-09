El pueblo de Lugo que conquista a National Geographic y a Alejandra Navarro por su gastronomía

La provincia de Lugo se ha consolidado como uno de los territorios más atractivos de España para los amantes de la buena mesa. A la riqueza agrícola y ganadera de su interior se suman los tesoros del Cantábrico, con pescados y mariscos de primera calidad. Este equilibrio ha convertido a la comarca de A Mariña en un referente gastronómico, y entre sus pueblos destaca Ribadeo, señalado por National Geographic como uno de los mejores lugares para comer en Galicia.
Situado en la Mariña Oriental, Ribadeo combina paisajes únicos como la playa de As Catedrais con una sólida tradición culinaria. Comer bien aquí no es una opción, sino una costumbre. Su oferta incluye restaurantes tan conocidos como La Solana, famoso por sus arroces marineros; O Lar de Manolo, referente en mariscos y recetas caseras; o Casa Villaronta, donde el pulpo y las empanadas son protagonistas.
También destacan clásicos como el Bar El Oviedo, con más de 80 años de historia; apuestas de autor como el Restaurante Javier Montero, que fusiona tradición y alta cocina; o el emblemático A Cofradía de Rinlo, un antiguo local de pescadores convertido en templo de los arroces.
Una boda que refuerza su prestigio
La fuerza gastronómica de Ribadeo quedó patente este fin de semana, cuando la influencer Alejandra Navarro eligió la localidad para celebrar el convite de su boda tras casarse en la basílica de San Martiño de Mondoñedo, en Foz. Bajo una carpa en una finca familiar, los cerca de 300 invitados degustaron ostras, mariscos y otros productos típicos gallegos, acompañados de champán, gaitas y fuegos artificiales.
Más que gastronomía: un destino completo
Además de su mesa, Ribadeo ofrece patrimonio cultural, naturaleza y un calendario repleto de fiestas gastronómicas, como el Ribadeo de Tapeo, las jornadas del percebe o la Festa do Cocido. Su ubicación en la frontera con Asturias y su conexión por la A-8 Autovía del Cantábrico lo convierten en un destino accesible para escapadas en cualquier época del año.
Con la mirada de National Geographic y el escaparate que le ha dado la boda de Alejandra Navarro, Ribadeo se reafirma como uno de los pueblos más irresistibles de Galicia, capaz de conquistar tanto a viajeros como a los amantes de la cocina auténtica.