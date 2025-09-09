Secciones
Así funciona en España Sepes, el nuevo portal del Gobierno para solicitar viviendas de alquiler asequible

El Ejecutivo prevé gestionar unas 100.000 viviendas a través de esta plataforma pública, que funcionará como un “Idealista” estatal con precios limitados.

El Gobierno de España lanzará en los próximos meses Sepes, el nuevo portal público de vivienda en alquiler asequible. Este sistema digital, que ya se conoce como el “Idealista del Gobierno”, permitirá consultar la oferta de pisos disponibles, solicitar el acceso a una vivienda e incluso gestionar contratos e incidencias una vez dentro del programa.

El objetivo del Ejecutivo es poner en el mercado alrededor de 100.000 viviendas a precios reducidos, para aliviar la presión del alquiler en las zonas más tensionadas de España.

¿Qué es Sepes y cómo funciona?

Sepes es un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que centralizará la oferta de pisos de alquiler asequible en una plataforma única, similar a webs privadas como Idealista o Fotocasa, pero de carácter público.

El portal incluirá un “Portal Abierto a la Ciudadanía”, donde los aspirantes podrán:

Consultar el catálogo de viviendas disponibles.

Revisar los requisitos de acceso.

Presentar su solicitud de alquiler.

Gestionar contratos y posibles incidencias.

La previsión es que la plataforma empiece a funcionar a finales de 2025 o principios de 2026, con una primera oferta de viviendas en regiones como Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Viviendas disponibles y precios del alquiler

El plan contempla 100.000 pisos de alquiler asequible que se obtendrán de dos vías principales:

40.000 viviendas procedentes de Sareb, la sociedad que gestiona los activos de la banca rescatada.

55.000 viviendas construidas en suelos públicos, gestionados directamente por la nueva empresa pública.

Una de las claves es que los precios estarán limitados, con el compromiso de que los inquilinos no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos familiares al pago del alquiler.

¿A quién está dirigido el portal de vivienda Sepes?

Aunque el plan está pensado especialmente para jóvenes con empleo, el Gobierno asegura que el acceso será amplio:

Personas con ingresos que no pueden asumir los precios del mercado privado.

Familias que atraviesan dificultades económicas.

Colectivos vulnerables que necesitan una alternativa habitacional digna.

El objetivo es ofrecer alquileres accesibles en un momento en el que los precios superan con frecuencia el 40% de los ingresos familiares en las principales ciudades españolas.

Una inversión para cuatro años

El contrato para diseñar, implantar y mantener el sistema de Sepes tiene un valor de 2,27 millones de euros y una vigencia de aproximadamente cuatro años. Con esta inversión, el Ministerio de Vivienda busca demostrar que la gestión de vivienda asequible puede ser sostenible y rentable.

