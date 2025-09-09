Este es el único colegio de La Rioja que figura entre los mejores de España en 2025: trilingüe y con sello internacional

Elegir el colegio adecuado para los hijos no siempre es sencillo. En España existen cerca de 29.000 centros educativos entre públicos, privados y concertados, además de institutos con diferentes modalidades de Bachillerato. Para orientar a las familias, la revista Forbes publica cada año su listado con los 100 mejores colegios del país.
En la edición de 2025, solo un centro de La Rioja figura en la prestigiosa clasificación: el colegio Alcaste-Las Fuentes, situado en el municipio de Nalda. Este centro concertado destaca por su modelo educativo innovador y por un ambicioso programa trilingüe en castellano, inglés y francés, que garantiza una inmersión lingüística completa.
El Alcaste-Las Fuentes no solo es centro examinador de la Universidad de Cambridge y Trinity College of London, sino que además fue el primer concertado de España en obtener el sello LabelFrancÉducation, otorgado por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores a instituciones que promueven la excelencia en la enseñanza del idioma francés.
Entre sus antiguos alumnos figuran profesionales de gran trayectoria, como Estefanía Mirpuri (directora de la Fundación ONCE América Latina), María Andrés (directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España), la comunicadora Mónica Bóbeda, la periodista Ana Bravo, la investigadora Sonia García Calzón o la especialista en medicina nuclear Puy Garrastachu.
El colegio cuenta con modernas instalaciones que incluyen un estudio de grabación para radio y televisión, así como una amplia oferta de actividades extraescolares deportivas, culturales y educativas, consolidándose como un espacio formativo integral que va más allá de la enseñanza académica.
Con este reconocimiento de Forbes, el Alcaste-Las Fuentes se convierte en el único representante de La Rioja en la lista de los mejores colegios de España en 2025, reafirmando su papel como referente educativo a nivel nacional.