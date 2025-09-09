Leire Martínez vende objetos de su etapa en La Oreja de Van Gogh para marcar el inicio de su carrera en solitario

La cantante Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar la venta de varios de sus objetos más emblemáticos en Wallapop. El gesto simboliza el inicio oficial de su nueva etapa en solitario tras más de 15 años ligada a la banda donostiarra, una de las más exitosas del pop español.
La iniciativa forma parte de la campaña «Esa no soy yo», creada por Wallapop junto a la agencia &Rosàs, que invita a reflexionar sobre cómo la vida cambia y por qué es necesario soltar aquello que ya no nos representa.
Objetos de La Oreja de Van Gogh en Wallapop
Los artículos puestos a la venta tienen un fuerte valor simbólico en la trayectoria de Martínez:
El micrófono de sus primeros conciertos en solitario.
Los guantes rojos del videoclip Mi nombre, su primer single fuera del grupo.
Una corbata inspirada en La noche estrellada de Van Gogh, que llevó en televisión y ahora se despide como guiño irónico a la banda.
Un jarrón sin rosas, pieza que evoca el himno Rosas, y que simboliza el cierre de etapa.
«Ha llegado el momento de agradecer y soltar. Estos objetos fueron importantes, pero ya no encajan con mi presente. Gracias a Wallapop puedo darles una nueva vida y abrir espacio a lo que viene», declaró la artista.
Una nueva vida para Leire Martínez
Tras meses de rumores sobre diferencias internas con sus compañeros de La Oreja de Van Gogh, Martínez parece decidida a escribir su propio camino. Aunque aún no se conocen detalles sobre su primer álbum en solitario, fuentes cercanas aseguran que trabaja en un repertorio con un sonido más íntimo, personal y alejado del pop clásico de la banda.
«Quiero conectar con el público desde otro lugar: más sincera, más libre y más cercana a lo que soy hoy», adelantó.
Wallapop y la campaña «Esa no soy yo»
Con más de 19 millones de usuarios y 100 millones de anuncios al año, Wallapop se refuerza como plataforma referente en dar segundas vidas a los objetos. Su lema, «Solo se vive muchas veces», conecta directamente con la decisión de la cantante de desprenderse de su pasado para abrir espacio a lo nuevo.
Leire Martínez: de La Oreja de Van Gogh a su nueva etapa
Leire Martínez, que se incorporó a La Oreja de Van Gogh en 2008 tras la salida de Amaia Montero, fue la voz de éxitos como El último vals o La niña que llora en tus fiestas. Ahora, al vender objetos de su etapa anterior en Wallapop, marca simbólicamente el inicio de su identidad como solista.
Deja de ser «la voz que sustituyó a Amaia Montero» para convertirse, simplemente, en Leire Martínez, con un presente en construcción y un futuro abierto.