Leire Martínez vende objetos de su etapa en La Oreja de Van Gogh para marcar el inicio de su carrera en solitario

La cantante Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar la venta de varios de sus objetos más emblemáticos en Wallapop. El gesto simboliza el inicio oficial de su nueva etapa en solitario tras más de 15 años ligada a la banda donostiarra, una de las más exitosas del pop español.