¿Cuándo llega el iPhone 17 a España y cuánto costará?

El iPhone 17 está a punto de aterrizar en los bolsillos. Este martes 9 de septiembre, a partir de las 19.00 en España peninsular, Apple presentará su nueva apuesta dentro de la gama alta. Y lo hará, como es costumbre, con cuatro terminales: el iPhone 17, el nuevo Air, el Pro y el Pro Max.
En principio, no se esperan revoluciones: habrá cambios en diseño y mejoras en chips, cámaras y batería, pero nada que altere radicalmente el ecosistema. Aun así, la cita promete.
La gran novedad: el Air
Las filtraciones apuntan a que el iPhone 17 Air será el más delgado en la historia de Apple: apenas 5,5 mm de grosor. Más liviano, más manejable… aunque con dudas sobre cómo afectará esto a la autonomía. Se habla de una batería de silicio-carbono, más densa y eficiente, pero falta confirmación.
El Air reemplazará a la versión Plus, que desaparece tal como antes ocurrió con el modelo Mini.
En cuanto a tamaños, el Pro Max seguirá siendo el gigante (6,9 pulgadas), el Pro y el 17 básico mantendrán las 6,3, mientras que el Air debutará con 6,6. Este último, además, podría ser el primero en dejar atrás la SIM física, algo que los analistas aún no dan por hecho en el resto de versiones.
Otra diferencia estaría en la memoria RAM: mientras el básico se quedaría en 8 GB, el Air, el Pro y el Pro Max subirían a 12 GB, lo que se traducirá en más potencia, fluidez y vida útil.
Un rediseño para los Pro
El módulo de cámaras cambiará en los modelos más avanzados: más alargado, cubriendo casi toda la parte superior, y fabricado en aluminio en lugar de cristal. Los Pro mejorarían especialmente el ultra gran angular y el teleobjetivo, que podrían llegar a los 48 MP, mientras que la cámara frontal alcanzaría los 24 MP.
El Air, en cambio, se quedaría con una única cámara trasera de 48 MP.
En el corazón, la nueva generación de chips A19 y A19 Pro. Todo indica que el Pro se quedará con el más potente, aunque podría llegar también al Air. Y, por fin, toda la gama contaría con pantallas de 120 Hz, una buena noticia para los gamers.
Cuánto costarán
Los precios, previsiblemente, subirán un poco:
iPhone 17 básico: alrededor de 1.000 €
iPhone 17 Air: entre 1.200 y 1.300 €
iPhone 17 Pro: desde 1.400 €
iPhone 17 Pro Max: en sus configuraciones más altas superará los 2.000 €
El lanzamiento definitivo debería producirse la semana del 22 de septiembre, aunque las preventas arrancarán esta misma noche en la tienda oficial de Apple.
Más allá del iPhone
El evento no solo girará en torno a los teléfonos. Se esperan tres nuevos relojes (Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3) y los AirPods Pro 3, que traerían mejoras en sonido, cancelación de ruido y hasta monitorización del ritmo cardíaco para deportistas.