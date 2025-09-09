Cuánto dinero tiene David Broncano: el millonario patrimonio del presentador de La Revuelta

David Broncano, uno de los humoristas y presentadores más populares de España, ha construido a lo largo de su trayectoria un patrimonio millonario que garantiza la estabilidad “de varias generaciones”, según él mismo reconoció en una entrevista. Más allá de su éxito televisivo con La Resistencia y ahora con La Revuelta en La 1, Broncano ha sabido diversificar sus ingresos entre televisión, inmobiliarias y su faceta empresarial.