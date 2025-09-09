Cuánto dinero tiene David Broncano: el millonario patrimonio del presentador de La Revuelta

David Broncano, uno de los humoristas y presentadores más populares de España, ha construido a lo largo de su trayectoria un patrimonio millonario que garantiza la estabilidad “de varias generaciones”, según él mismo reconoció en una entrevista. Más allá de su éxito televisivo con La Resistencia y ahora con La Revuelta en La 1, Broncano ha sabido diversificar sus ingresos entre televisión, inmobiliarias y su faceta empresarial.
El contrato millonario de La Revuelta en RTVE
El acuerdo de David Broncano con RTVE supuso 14 millones de euros por temporada, lo que suma 28 millones en dos ediciones. Cada programa cuesta alrededor de 90.000 euros, aunque el presentador ha aclarado en varias ocasiones que ese dinero no es su sueldo, sino el presupuesto global del espacio para producción, equipo técnico y colaboradores.
Pese a la cláusula de audiencia (7,5% mínimo en seis meses), el formato ha consolidado a Broncano como una de las figuras más influyentes de la televisión española.
Las casas de David Broncano en Madrid
El presentador, nacido en Santiago de Compostela y criado en Jaén, ha invertido gran parte de sus ganancias en propiedades inmobiliarias:
Dos áticos contiguos en la zona de Casa de Campo (valorados en torno al millón de euros).
Una mansión en la urbanización Calas de Guisando, en el pantano de San Juan, de más de 500 m² y piscina privada, con un precio estimado entre 1,5 y 2 millones.
Su residencia habitual en el icónico edificio Torre de Madrid, en Plaza de España, con vistas privilegiadas al Palacio Real y la Gran Vía.
Sus coches de lujo
Broncano también es aficionado a los coches deportivos. Entre sus adquisiciones destacan:
Land Rover Defender, valorado en unos 80.000 euros.
Porsche 718 Cayman, con un precio que supera los 100.000 euros.
Su productora audiovisual
En 2021, Broncano fundó junto a Ricardo Castella y Jorge Ponce la productora Encofrados Encofrasa SL. En 2023 facturó más de 2,6 millones de euros, con beneficios netos superiores a los 190.000, consolidándose como un actor clave en la industria audiovisual.
Entonces, ¿cuánto dinero tiene David Broncano?
El propio presentador lo dejó claro: “Tengo bastante dinero, soy muy privilegiado. Más de un millón y menos de diez”. Aunque evita dar cifras exactas, su patrimonio entre propiedades, vehículos y su actividad empresarial lo sitúa en la élite económica del entretenimiento español.
Con una carrera que empezó en monólogos y radio, Broncano ha pasado a liderar formatos televisivos de gran presupuesto, construyendo una marca personal reconocida y rentable.