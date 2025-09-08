El conmovedor gesto que tuvo Rodrigo Sepúlveda con un televidente que padece alzheimer

Rodrigo Sepúlveda protagonizó un gesto lleno de ternura hacia un televidente, compartido posteriormente a través de sus redes sociales. En el video se observa cómo una nieta graba a su abuelo mientras mira el noticiario que conduce el periodista.
La mujer explicó: “Mi tata con alzhéimer piensa que es amigo de Sepu. A veces sufre porque cree que no lo toma en cuenta”.
El adulto mayor expresó su deseo con sinceridad: “Lo que yo quiero… que me entrevisten, porque cumplo… usted me mira, tengo 89 años”.
Conmovido, Sepúlveda se puso en contacto con la familia y decidió sorprender al televidente con un saludo especial de cumpleaños. “Entonces se me ocurrió una idea, y resultó”, comentó el profesional.
En el emotivo momento, se ve al adulto mayor frente al televisor, cuando aparece Rodrigo en pantalla diciendo: “Luis Cisternas, cómo estás. Te habla Sepu, gracias por verme siempre, gracias por conversar conmigo. Te escucho, te entiendo todo lo que me dices todos los días”.
Además, agregó: “Y hoy es un día especial, te quería saludar por tu cumpleaños, que lo pases muy bien, amigo mío. Que sigas cumpliendo años con tu maravillosa familia. Un besito grande, cariños para ti”.
El gesto del periodista conmovió a miles de seguidores y volvió a destacar su cercanía con la audiencia, demostrando que pequeños actos pueden generar grandes emociones.