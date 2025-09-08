VIDEO. Leo Caprile rompió el silencio y reveló por qué aún no regreso a la televisión chilena

El animador Leo Caprile confirmó que ha sido contactado por distintos canales con propuestas interesantes para volver a la televisión, aunque su regreso aún no se ha concretado.
En el programa Only Friends, el presentador fue consultado sobre si había recibido ofertas de algún canal importante. “La respuesta es sí y no es el único. No hay uno solo. Siempre llaman, siempre hay ofertas”, afirmó.
Además, agregó que recientemente le propusieron un espacio televisivo “muy particular, que todo el mundo recuerda”, y reconoció que la idea le resultaba atractiva.
Sin embargo, el comunicador explicó que su decisión está directamente relacionada con su salud. “Pero hay que ser honesto. Yo hace un año y más tuve un accidente cerebrovascular, libré gracias a la disciplina, al cuidado. Y de repente ya no siento que esté con la misma energía que hace 30 años”, comentó con franqueza.
La salud de Leo Caprile
En abril de 2024, Caprile sufrió un ACV que lo llevó a replantearse sus prioridades y a reducir su carga laboral. Sobre aquel episodio, recordó: “Tenía la fortuna de conocer los síntomas porque mi papá y mi mamá, en distintas épocas, lo sufrieron. Entonces, pudimos reaccionar a tiempo, hay cuatro horas y media para reaccionar”.