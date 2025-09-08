Secciones
España

El calvario de una influencer española en Estados Unidos: paga casi 900 dólares por una ambulancia y alerta sobre los costos del hospital

Una urgencia médica convirtió el "sueño americano" en una pesadilla.

Cristina Fernández en su vídeo de TikTok (@_tainad / TikTok) Cristina Fernández en su vídeo de TikTok (@_tainad / TikTok)
Hace 2 Hs

Cristina Fernández, una influencer española residente en Miami, ha compartido en TikTok la factura que recibió tras una urgencia médica, mostrando la elevada factura del sistema sanitario estadounidense y sorprendiendo a sus seguidores.

La factura de la ambulancia que sorprendió a Cristina Fernández

Hace unas semanas, Cristina Fernández sufrió una urgencia médica que la obligó a solicitar una ambulancia en Miami para ser trasladada a un hospital. La atención resolvió su problema de salud, pero días después la española recibió una factura de 895 dólares (unos 765 euros), un monto que calificó de “difícil de asimilar”:

“No me quiero imaginar cuando me llegue la factura del hospital”, señaló en su vídeo.

El desglose de la factura incluyó:

Uso de la ambulancia: 800 dólares

Recorrido de 3 millas: 45 dólares

Monitorización cardíaca: 25 dólares

Suplementos terapéuticos: 25 dólares

Esto significa que el coste por cada 1,6 kilómetros fue de aproximadamente 12 euros, sin contar el precio de la atención hospitalaria posterior.

Reacciones y viralización del caso

El vídeo de Cristina Fernández rápidamente se volvió viral, generando debates sobre las diferencias entre la sanidad pública española y la privada estadounidense. Mientras muchos europeos expresaron incredulidad ante el alto precio por un traslado básico, residentes en Estados Unidos confirmaron que este tipo de tarifas es habitual.

El “sueño americano” y los costos médicos

Cristina, creadora de contenido con más de 13.000 seguidores en TikTok, utiliza su cuenta para mostrar las diferencias de vida entre España y Estados Unidos. Su experiencia refleja un problema mayor: la fragilidad económica ante emergencias médicas en un sistema sanitario privado, donde los gastos pueden ser difíciles de afrontar incluso para situaciones cotidianas.

“Aunque es un caso personal, esta historia representa la realidad de millones de personas que viven en Estados Unidos y que enfrentan facturas médicas elevadas en caso de emergencia”, señaló Cristina.

El caso de Cristina Fernández pone sobre la mesa un dilema clave para quienes viven o visitan Estados Unidos: enfermar puede convertirse en una carga económica importante, incluso antes de recibir tratamiento hospitalario.

