El calvario de una influencer española en Estados Unidos: paga casi 900 dólares por una ambulancia y alerta sobre los costos del hospital

El “sueño americano” y los costos médicos

Cristina, creadora de contenido con más de 13.000 seguidores en TikTok, utiliza su cuenta para mostrar las diferencias de vida entre España y Estados Unidos. Su experiencia refleja un problema mayor: la fragilidad económica ante emergencias médicas en un sistema sanitario privado, donde los gastos pueden ser difíciles de afrontar incluso para situaciones cotidianas.