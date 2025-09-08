La playa de Cádiz donde las vacas pasean por la orilla del mar: una estampa única en Andalucía

Las vacas retintas, protagonistas inesperadas

Las protagonistas indiscutibles de esta playa son las vacas retintas, una raza autóctona de Andalucía y Extremadura. Estas reses aprovechan los pastos cercanos y, en ocasiones, también se dejan ver en la arena de Zahara de los Atunes. Su presencia junto al mar crea una imagen sorprendente, que atrae a caminantes y turistas que no dudan en inmortalizar el momento con sus cámaras.