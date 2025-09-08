Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López

El tema no pasó desapercibido y fue abordado en el programa Primer Plano, donde la periodista Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes tras conversar directamente con López. Según relató, el vínculo comenzó cuando un video de William se hizo viral, lo que llevó a Coté a seguirlo en redes sociales. Posteriormente, él hizo lo mismo, lo que dio inicio a un intercambio de mensajes que se mantuvo por un tiempo.