Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López

La empresaria soprendió a todos y compartió en sus redes sociales algunas historias junto a él. “Más de un año, nos conocimos solo por teléfono y ahora es mi marido”, sostuvo.

William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López. William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López. Foto/CHV.
Hace 2 Hs

Coté López sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que mantiene una relación con el modelo brasileño William Guimarães, quien además trabaja como DJ en su país.

La empresaria compartió en sus redes sociales algunas historias junto a él, donde expresó: “Más de un año, nos conocimos solo por teléfono y ahora es mi marido, el más sabroso del mundo. Mi amor”.

El tema no pasó desapercibido y fue abordado en el programa Primer Plano, donde la periodista Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes tras conversar directamente con López. Según relató, el vínculo comenzó cuando un video de William se hizo viral, lo que llevó a Coté a seguirlo en redes sociales. Posteriormente, él hizo lo mismo, lo que dio inicio a un intercambio de mensajes que se mantuvo por un tiempo.

El nuevo romance de Coté López

Si bien ambos habían perdido el contacto, hace un par de meses retomaron la comunicación y fue hace solo unas semanas cuando la psicóloga viajó a Brasil, donde finalmente comenzó la relación con el modelo.

Consultada por la seriedad del vínculo, Coté López respondió con seguridad: “Por supuesto, si no fuera serio, no lo habría subido a las redes sociales”.

Aunque no confirmó explícitamente que se tratara de una nueva pareja, dejó abierta la duda al compartir en sus historias una cuenta regresiva de tres meses y 23 días, junto al mensaje: “¿Seré la reina del marketing que se los hizo otra vez o será mi nueva pareja?”.

