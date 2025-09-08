Secciones
Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?

La panelista compartió a través de sus historias de Instagram imágenes de su paso por una clinica de Santiago.

Hace 2 Hs

Adriana Barrientos encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que debió acudir a una clínica en Santiago, donde fue atendida por un problema de salud que la mantuvo bajo observación médica.

La modelo compartió a través de sus historias de Instagram imágenes de su paso por el recinto asistencial, en las que se la veía recostada en una camilla y conectada a sondas intravenosas. “Estoy en urgencias, pero tuve que venir a traumatología porque el sector de urgencias está completamente lleno. No tengo idea qué me pasó, pero ya estoy aquí”, relató en uno de los registros publicados.

Tras difundir los videos, Barrientos se mantuvo varias horas alejada de sus redes sociales, lo que aumentó la preocupación de sus seguidores, quienes desconocían las razones de su visita a la clínica.

Finalmente, la comunicadora aclaró la situación y entregó un diagnóstico: “Estuve en la clínica y me diagnosticaron faringitis. Voy a estar tomando antibióticos”.

Pese a la molestia que le provocó la enfermedad, la panelista trató de mantener el ánimo: “Estoy aburrida, así que voy a dejar un buzón de preguntas para que me entretengan”, comentó en sus posteriores historias.

En cuanto a su rutina laboral, aclaró que la situación no afectará sus compromisos: “Le comenté al doctor que mañana tengo que trabajar. Solo pedí licencia médica por hoy, porque el fin de semana espero sentirme mejor y salir a caminar con mi perrito”.

