Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?

La modelo compartió a través de sus historias de Instagram imágenes de su paso por el recinto asistencial, en las que se la veía recostada en una camilla y conectada a sondas intravenosas. “Estoy en urgencias, pero tuve que venir a traumatología porque el sector de urgencias está completamente lleno. No tengo idea qué me pasó, pero ya estoy aquí”, relató en uno de los registros publicados.