Colmenar Viejo, la ciudad española de 57.000 habitantes sin médico de urgencias por la noche pero con concejal de asuntos taurinos

Los vecinos de Colmenar Viejo (Madrid) llevan más de cinco años reclamando la reapertura de su servicio de urgencias médicas por la noche, los fines de semana y festivos. Sin embargo, a día de hoy, la ciudad continúa sin facultativos en horario nocturno. En contraste, el Ayuntamiento sí mantiene un concejal de asuntos taurinos con un sueldo anual de más de 68.000 euros.
Cinco años sin urgencias nocturnas
Hasta marzo de 2020, el Centro de Salud Colmenar Viejo Sur contaba con médicos de guardia fuera del horario habitual. Pero la pandemia derivó a estos profesionales a otros centros y, tras el regreso a la normalidad, nunca se recuperó el servicio.
El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso sustituyó el sistema anterior por los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC). En Colmenar, este PAC solo dispone de enfermería, pero no de médicos por la noche, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a localidades vecinas como Tres Cantos o Soto del Real, o al hospital de La Paz, a 30 kilómetros.
Testimonios de vecinos
Teresa Sánchez, vecina de Colmenar, lo vivió en primera persona cuando su hija de 20 años necesitó atención urgente:
“Cuando llegamos al centro de salud, solo había un médico para casi 60.000 habitantes. Si hubiera pasado por la noche, ni siquiera habría intentado ir”.
La Plataforma por las Urgencias de los Pueblos, que lleva años reclamando mejoras, denuncia que la situación es insostenible:
“No puede ser que una ciudad de 57.000 habitantes esté cinco años sin médicos de urgencias por la noche”.
Promesas sin fecha concreta
La Consejería de Sanidad asegura que habrá médicos “antes de finales de año”, pero sin especificar ni la fecha exacta ni el número de profesionales que se incorporarán. Según los colectivos sanitarios, harían falta al menos cuatro médicos para cubrir las guardias nocturnas.
Mientras tanto, la espera media para una cita con el médico de familia en Colmenar es de 12 días.
Concejal de asuntos taurinos y críticas políticas
La falta de urgencias contrasta con la existencia de un concejal de asuntos taurinos en el Ayuntamiento, con un salario de 68.142 euros anuales. Para la oposición, se trata de una cuestión de prioridades:
Más Madrid y PSOE presentaron mociones para recuperar el servicio, pero PP y Vox las bloquearon en los plenos de marzo y julio.
Los vecinos denuncian que llevan “cuatro anuncios en dos años” sobre el regreso de los médicos, sin que nada cambie.
¿Habrá médico permanente?
Aunque la Consejería habla de incorporar médicos, las dudas persisten. “El ejemplo de Tres Cantos demuestra que tener médicos adscritos no garantiza su presencia diaria”, señalan desde el PSOE.
Por ahora, Colmenar Viejo sigue siendo una ciudad con casi 60.000 habitantes sin médico de urgencias nocturno, obligando a miles de vecinos a desplazarse cada vez que surge una emergencia.