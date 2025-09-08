Colmenar Viejo, la ciudad española de 57.000 habitantes sin médico de urgencias por la noche pero con concejal de asuntos taurinos

Los vecinos de Colmenar Viejo (Madrid) llevan más de cinco años reclamando la reapertura de su servicio de urgencias médicas por la noche, los fines de semana y festivos. Sin embargo, a día de hoy, la ciudad continúa sin facultativos en horario nocturno. En contraste, el Ayuntamiento sí mantiene un concejal de asuntos taurinos con un sueldo anual de más de 68.000 euros.