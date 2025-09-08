Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

¿Lloverá en Santiago?

Sepúlveda precisó que las precipitaciones llegarán débilmente a sectores como Melipilla, Paine y San José de Maipo, mientras que el resto de la Región Metropolitana se verá mayormente excluida debido al llamado “escote de la muerte”. “La provincia de Chacabuco, Santiago y Talagante se quedan al margen de esto. Van a caer unas gotitas entre 3 de la mañana y 8 de la mañana, pero en el sur, surponiente y oriente, salvo en Santiago, que nos quedamos con las ganas. Incluso, en Valparaíso llegarían a San Antonio no más”, explicó el meteorólogo.