Secciones
Chile

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

El temporal comenzará esta noche y se extenderá hasta la madrugada del miércoles. ¿Qué pasará en la Región Metropolitana?

Un nuevo sistema frontal llegará esta noche al sur de Chile. Foto/LaTercera. Un nuevo sistema frontal llegará esta noche al sur de Chile. Foto/LaTercera.
Hace 3 Hs

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta debido a un sistema frontal que afectará al sur del país durante tres días, dejando intensas precipitaciones y fuertes vientos en distintas regiones.

Según explicó el periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el temporal comenzará esta noche y se extenderá hasta la madrugada del miércoles. Durante este periodo se esperan rachas de viento que superen los 85 kilómetros por hora en sectores costeros de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Además, el especialista indicó que se prevén acumulados de entre 80 y 100 milímetros de lluvia en las zonas afectadas, lo que convierte al evento en uno de los más significativos de la temporada.

El sistema frontal avanzará hacia el norte y alcanzará a las regiones de Valparaíso y Metropolitana durante la madrugada del miércoles. Sin embargo, la capital quedará prácticamente al margen del fenómeno.

¿Lloverá en Santiago?

Sepúlveda precisó que las precipitaciones llegarán débilmente a sectores como Melipilla, Paine y San José de Maipo, mientras que el resto de la Región Metropolitana se verá mayormente excluida debido al llamado “escote de la muerte”. “La provincia de Chacabuco, Santiago y Talagante se quedan al margen de esto. Van a caer unas gotitas entre 3 de la mañana y 8 de la mañana, pero en el sur, surponiente y oriente, salvo en Santiago, que nos quedamos con las ganas. Incluso, en Valparaíso llegarían a San Antonio no más”, explicó el meteorólogo.

De esta manera, mientras el sur del país se prepara para enfrentar lluvias intensas y ráfagas de viento, en la capital solo se esperan chubascos aislados y de corta duración.

Temas Santiago de ChileChilesistema frontalDirección Meteorológica de Chile (DMC)
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes
1

Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile
2

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?
3

Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?

Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López
4

Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López

VIDEO. Leo Caprile rompió el silencio y reveló por qué aún no regreso a la televisión chilena
5

VIDEO. Leo Caprile rompió el silencio y reveló por qué aún no regreso a la televisión chilena

El conmovedor gesto que tuvo Rodrigo Sepúlveda con un televidente que padece alzheimer
6

El conmovedor gesto que tuvo Rodrigo Sepúlveda con un televidente que padece alzheimer

Más Noticias
Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?

Preocupación por la salud de Adriana Barrientos: ¿qué le pasó a la modelo?

Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López

Quién es William Guimarães, el modelo brasileño que habría conquistado el corazón de Coté López

VIDEO. Leo Caprile rompió el silencio y reveló por qué aún no regreso a la televisión chilena

VIDEO. Leo Caprile rompió el silencio y reveló por qué aún no regreso a la televisión chilena

El conmovedor gesto que tuvo Rodrigo Sepúlveda con un televidente que padece alzheimer

El conmovedor gesto que tuvo Rodrigo Sepúlveda con un televidente que padece alzheimer

Quién es Nathalie Briones, la joven que se coronó como Miss Earth Chile 2025

Quién es Nathalie Briones, la joven que se coronó como Miss Earth Chile 2025

Comentarios