Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta debido a un sistema frontal que afectará al sur del país durante tres días, dejando intensas precipitaciones y fuertes vientos en distintas regiones.
Según explicó el periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el temporal comenzará esta noche y se extenderá hasta la madrugada del miércoles. Durante este periodo se esperan rachas de viento que superen los 85 kilómetros por hora en sectores costeros de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Además, el especialista indicó que se prevén acumulados de entre 80 y 100 milímetros de lluvia en las zonas afectadas, lo que convierte al evento en uno de los más significativos de la temporada.
El sistema frontal avanzará hacia el norte y alcanzará a las regiones de Valparaíso y Metropolitana durante la madrugada del miércoles. Sin embargo, la capital quedará prácticamente al margen del fenómeno.
¿Lloverá en Santiago?
Sepúlveda precisó que las precipitaciones llegarán débilmente a sectores como Melipilla, Paine y San José de Maipo, mientras que el resto de la Región Metropolitana se verá mayormente excluida debido al llamado “escote de la muerte”. “La provincia de Chacabuco, Santiago y Talagante se quedan al margen de esto. Van a caer unas gotitas entre 3 de la mañana y 8 de la mañana, pero en el sur, surponiente y oriente, salvo en Santiago, que nos quedamos con las ganas. Incluso, en Valparaíso llegarían a San Antonio no más”, explicó el meteorólogo.
De esta manera, mientras el sur del país se prepara para enfrentar lluvias intensas y ráfagas de viento, en la capital solo se esperan chubascos aislados y de corta duración.