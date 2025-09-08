Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Cinco comunas de la Región Metropolitana experimentarán cortes de luz programados este lunes 8 de septiembre, según informó la empresa de electricidad Enel. Las interrupciones podrán extenderse hasta seis horas, dependiendo de la zona afectada.
La compañía explicó que estos trabajos forman parte de “actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.
¿Qué comunas se verán afectadas este lunes 8 de septiembre?
- Conchalí: 11.30 a 17.30
- Huechuraba: 10 a 16
- Ñuñoa: de 11.30 a 17.30
- Recoleta: 10 a 16
- Independencia: 15.30 a 16.30
Desde Enel señalaron que el objetivo de estos trabajos es “entregar una experiencia de calidad para los usuarios de la Región Metropolitana”, motivo por el cual se programan labores en distintos sectores de la capital.
Los vecinos que quieran conocer el detalle de los cortes pueden acceder a la página web oficial de Enel, donde se publican las zonas afectadas en tiempo real.
Además, la compañía recordó que en caso de que los cortes de energía afecten directamente a personas electrodependientes, se puede reportar la situación a través de los números de atención habilitados: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.