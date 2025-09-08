Secciones
La dura realidad del sector de la limpieza en España: "300 euros al mes por tres portales”

A pesar de ser un empleo esencial, sigue siendo un trabajo sacrificado, precario y socialmente infravalorado.

La dura realidad del sector de la limpieza en España: "300 euros al mes por tres portales"
Hace 52 Min

El sector de la limpieza en España cuenta con unos 500.000 trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, casi tres de cada cuatro (74%) son mujeres. A pesar de ser un empleo esencial, sigue siendo un trabajo sacrificado, precario y socialmente infravalorado.

Es el caso de María José, limpiadora de 60 años, que ha compartido su experiencia en un vídeo grabado por su sobrino, el creador de contenido Jaime Gumiel. En él, relata la realidad de un oficio marcado por los salarios bajos, la falta de reconocimiento social y el desgaste físico diario.

“Cobro 300 euros al mes, es muy poco”

María José trabaja limpiando tres portales y recibe por ello apenas 300 euros al mes. Sus jornadas empiezan a las nueve de la mañana y terminan entre las doce y la una del mediodía. El cálculo es desalentador: apenas 5 euros la hora, y en el mejor de los casos, 7 euros.

“Es muy poco para todo lo que hacemos”, asegura. La exposición diaria a productos químicos como lejía o amoníaco en espacios poco ventilados deteriora su salud con los años. “Aunque uses guantes, las manos se machacan”.

Precariedad y falta de reconocimiento

El desgaste no es solo físico. La monotonía y la invisibilidad social pesan tanto como el cansancio. “Todos los días lo mismo, y hay veces que no tienes ganas”, confiesa. Solo pequeños gestos, como el cartel de agradecimiento que recibió durante la pandemia, dan sentido a su esfuerzo.

Durante décadas, ser limpiadora fue considerado “uno de los empleos menos prestigiosos”. Aunque la pandemia visibilizó su importancia, la precariedad laboral sigue siendo la norma en el sector.

Además, deben lidiar con la falta de respeto: desde portales descuidados hasta hoteles convertidos en “pocilgas” por la falta de civismo. “Hay gente que se porta muy bien, pero otros se piensan que somos máquinas”.

“Tiene que aumentar el salario”

Si pudiera pedir una mejora, María José lo tiene claro: el salario. “Porque para todo lo que hacemos es demasiado bajo”. Denuncia que existe la idea de que cualquiera puede hacer este trabajo, cuando en realidad requiere organización, resistencia física y técnica.

Hoy, a sus 60 años, asegura sentirse más tranquila que en empleos anteriores, como cuando fue cajera durante casi dos décadas. Sin embargo, insiste en la necesidad de valorar un oficio sin el cual la vida cotidiana sería insostenible:

“Si nadie limpiara, todo se convertiría en una pocilga”.

