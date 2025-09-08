Estas son las cuatro comunidades autónomas de España que no ofrecen deducciones fiscales por los gastos escolares

La vuelta al cole 2025 ya está aquí y, con ella, los gastos que supone para las familias españolas: material, libros, uniformes o actividades extraescolares. Según la OCU, cada hogar gasta de media 2.390 euros por hijo al año, de los cuales cerca de 500 euros corresponden solo a libros y uniformes.
En muchas comunidades autónomas existen deducciones fiscales en la declaración de la renta que alivian el bolsillo de los padres. Sin embargo, no todas las regiones ofrecen este beneficio, lo que genera importantes diferencias según el lugar de residencia.
Las comunidades sin deducciones por gastos escolares
Tal y como explica TaxDown, hay cuatro comunidades autónomas que no permiten desgravar en el IRPF los gastos escolares:
Castilla y León
Galicia
País Vasco
Navarra
En estos territorios no existe una normativa que contemple deducciones fiscales por material escolar, uniformes o cuotas educativas. No obstante, cuentan con otros sistemas de ayudas públicas.
En Castilla y León, las familias pueden solicitar subvenciones para libros y material escolar.
En Galicia, existen programas de ayudas específicas para la compra de libros.
Navarra y el País Vasco ofrecen becas y programas económicos gestionados directamente por sus gobiernos autonómicos.
Cataluña y Madrid: dos casos diferentes
En el caso de Cataluña, las deducciones son más limitadas. Solo están vinculadas al pago de intereses de préstamos para estudios de máster o doctorado, pero no aplican a la educación infantil, primaria o secundaria.
Por su parte, la Comunidad de Madrid es una de las regiones más generosas en este aspecto, ya que ofrece deducciones en varios conceptos:
Uniforme escolar: 5%
Enseñanza de idiomas: 15%
Escolaridad en segundo ciclo de infantil, educación básica obligatoria y FP básica: 15%
La importancia de conservar facturas y justificantes
Para poder acceder a estas deducciones, los padres deben guardar los tickets y facturas de todos los gastos relacionados con la educación de sus hijos. De esta forma, podrán incluirlos en la declaración de la renta y beneficiarse de los incentivos fiscales, siempre y cuando la comunidad autónoma donde residan lo permita.