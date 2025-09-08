El drama de una turista británica en España: “Cogí salmonela en un hotel de Canarias y un año después sigo sufriendo”

Otro caso: un turista fallecido en el mismo hotel

El caso de Michaela no es el único. Apenas dos días después de que aparecieran sus síntomas, otro turista británico, Leslie Green, de 70 años, enfermó en el mismo complejo y falleció en el hospital. Una investigación determinó que su muerte se debió a una intoxicación alimentaria por pollo poco cocinado.