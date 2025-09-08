El drama de una turista británica en España: “Cogí salmonela en un hotel de Canarias y un año después sigo sufriendo”

Una turista británica de 50 años ha denunciado al hotel en el que se alojó durante sus vacaciones en Fuerteventura (Canarias) tras asegurar que contrajo salmonelosis y que, un año después, aún arrastra los síntomas.
La denuncia contra un hotel de Fuerteventura
La mujer, identificada como Michaela Smith, se hospedó en el hotel Occidental Jandía Playa, de cuatro estrellas, en octubre del año pasado. Pagó más de 2.300 euros por dos semanas de estancia con todo incluido.
Según su testimonio, el bufé del hotel estaba “caótico” y le sirvieron pollo y cerdo crudos. Ocho días después comenzó a encontrarse mal y, de regreso a Reino Unido, las pruebas médicas confirmaron que sufría infección por salmonela.
Otro caso: un turista fallecido en el mismo hotel
El caso de Michaela no es el único. Apenas dos días después de que aparecieran sus síntomas, otro turista británico, Leslie Green, de 70 años, enfermó en el mismo complejo y falleció en el hospital. Una investigación determinó que su muerte se debió a una intoxicación alimentaria por pollo poco cocinado.
Smith asegura que desde entonces su vida cambió:
“Incluso después de casi un año de nuestras vacaciones, sigo sin sentirme bien. Tengo síntomas persistentes y soy mucho más cuidadosa con lo que como y dónde lo como”.
El relato de una experiencia traumática
La turista describe cómo durante su estancia sufrió diarreas, fiebre, dolores de cabeza y debilidad extrema, lo que le arruinó las vacaciones. También criticó el estado del hotel:
Bufé desorganizado, comida fría y escasos cubiertos.
Piscina sucia, con manchas de grasa flotando en la superficie.
La respuesta de Barceló Hotel Group
Por su parte, un portavoz de Barceló Hotel Group, operador del Occidental Jandía Playa, negó las acusaciones y defendió la calidad de sus instalaciones:
“Contamos con un estricto protocolo de higiene y seguridad alimentaria con controles internos y auditorías externas realizadas por una empresa independiente”.
El grupo hotelero asegura que en los últimos 12 meses no se ha detectado salmonela en el complejo y que mantienen su compromiso con la salud y seguridad de los huéspedes.