El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño

En la moda todo vuelve, y este 2025 lo confirma. Las pulseras rígidas, ese accesorio que fue furor en los años 2000, regresan para convertirse en el complemento más buscado de la temporada en España. Aquellas piezas que se llevaban grandes, metalizadas, trenzadas o con incrustaciones, y que eran símbolo de las noches de fiesta, ahora vuelven reinventadas para adaptarse tanto al día como a la noche.
Las nuevas propuestas que llegan a las tiendas presentan diseños más pulidos, con acabados brillantes y combinaciones antes impensables que las convierten en un accesorio versátil y sofisticado. Marcas de todo tipo han rescatado esta tendencia y la incluyen en sus colecciones, consolidando así el regreso de uno de los complementos más icónicos de la moda dosmilera.
Ya durante el verano se pudo ver un adelanto de este revival. Por eso, si aún guardas alguna de estas pulseras en tu joyero, es el momento de desempolvarla y volver a lucirla como antes. Y si no, las versiones actuales ofrecen opciones perfectas para cualquier estilo: desde vestidos sencillos hasta combinaciones más urbanas con vaqueros y camiseta básica.
Además, las pulseras rígidas se posicionan como el aliado perfecto para sumarse a la tendencia del layering de joyas, muy popular en redes sociales. Apilarlas y mezclarlas con otros brazaletes se ha convertido en la forma más actual de llevarlas.
En definitiva, las pulseras rígidas de los 2000 vuelven en 2025 para conquistar los looks de día y de noche. Una pieza atemporal, versátil y con el poder de elevar cualquier estilismo. ¿Ya tienes la tuya lista para sumarte a la tendencia?