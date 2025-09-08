El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño

En la moda todo vuelve, y este 2025 lo confirma. Las pulseras rígidas, ese accesorio que fue furor en los años 2000, regresan para convertirse en el complemento más buscado de la temporada en España. Aquellas piezas que se llevaban grandes, metalizadas, trenzadas o con incrustaciones, y que eran símbolo de las noches de fiesta, ahora vuelven reinventadas para adaptarse tanto al día como a la noche.