Llega un nuevo frente con fuertes lluvias, tormentas y granizo: estas son las comunidades españolas con avisos de la Aemet

Descenso de temperaturas y cambios en el viento

El paso del frente vendrá acompañado de un bajón térmico en gran parte de España. Las temperaturas caerán notablemente en el Cantábrico, alto Ebro y tercio norte, mientras que se mantendrán más altas en el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados.