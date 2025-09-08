Llega un nuevo frente con fuertes lluvias, tormentas y granizo: estas son las comunidades españolas con avisos de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una nueva alerta por la llegada de un frente atlántico que traerá lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo en buena parte de España. La inestabilidad se prolongará entre el lunes y el miércoles, con especial incidencia en el Mediterráneo y Baleares.
Avisos por comunidades en riesgo
Según la previsión de la Aemet, se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes, con posibilidad de granizo grande y acumulaciones significativas de agua en pocas horas.
Aviso naranja: Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Aviso amarillo: Murcia y Baleares.
Canarias: se mantiene la estabilidad, aunque no se descarta la entrada de aire africano que podría generar nubosidad y chubascos.
En el resto de la península, las tormentas más intensas se concentrarán en el Pirineo, Levante, Cantábrico y valle del Ebro, donde podrían registrarse rachas de viento muy fuertes.
El martes, el día más complicado
La Aemet señala que el martes será el día álgido en Baleares, con chubascos que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones de hasta 140 litros en 12 horas. También se esperan episodios de tormentas torrenciales y granizo de gran tamaño.
El miércoles, aunque la situación tenderá a mejorar, aún habrá riesgo de precipitaciones intensas en el litoral mediterráneo hasta el mediodía.
Descenso de temperaturas y cambios en el viento
El paso del frente vendrá acompañado de un bajón térmico en gran parte de España. Las temperaturas caerán notablemente en el Cantábrico, alto Ebro y tercio norte, mientras que se mantendrán más altas en el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados.
Los vientos serán flojos en general, con intervalos moderados en la meseta norte y valle del Ebro, y de componente norte en el tercio septentrional. En Canarias predominarán los alisios moderados.
Un episodio de tormentas que pone en alerta a medio país
La Aemet recuerda que la incertidumbre meteorológica hace difícil precisar con exactitud qué zonas sufrirán los fenómenos más intensos, ya que un pequeño cambio en la vaguada podría modificar la localización de las tormentas.
Lo que sí está claro es que España afrontará 48 horas de gran inestabilidad meteorológica, con lluvias, tormentas y granizo que podrían complicar la movilidad en carretera y el transporte aéreo.