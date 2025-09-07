Se despide la tienda de viajes más popular del país: más de 60 locales bajan la persiana

El comercio minorista en España está experimentando un cambio vertiginoso. Durante años, fue un reflejo de la salud económica y social del país, pero la evolución de los hábitos de consumo, la digitalización y los retos logísticos han obligado a las grandes cadenas a renovarse.
Para seguir siendo competitivos, muchos comercios han iniciado un proceso de adaptación, reduciendo sus puntos de venta físicos para potenciar formatos más flexibles y digitales. Esta transición se ve reflejada en la decisión de El Corte Inglés de cerrar 60 tiendas de su línea de viajes, una medida clave en su remodelación y ajuste a los nuevos modelos de negocio.
Anuncian el cierre de 60 tiendas físicas de El Corte Inglés en todo el país
El Corte Inglés ha cerrado en los últimos años algunos de sus centros comerciales más emblemáticos, como el de Méndez Álvaro, el de Arroyosur, el de La Vaguada o el de Parquesur. Así también como el hipermercado Hipercor y 47 supermercados Supercor.
Ahora, El Corte Inglés mantiene el plan de reformulación del modelo de negocio con promociones digitales y el foco puesto en potenciar este tipo de ventas. Los 60 centros que ha cerrado de forma temporal ahora la cadena forman parte de su línea de viajes, que comprenden las agencias en sus centros comerciales y algunas que tiene a pie de calle.
El motivo principal es la popularización de plataformas como Trivago y de los vuelos low cost ofrecidos por distintas aerolíneas. Estas propuestas producen un cambio en los hábitos de consumo donde cada vez se organizan más viajes de forma individual y ya no se compran paquetes en una agencia física.
Sin embargo, esto no se trata de un cierre masivo, sino un plan de renovación integral que afecta a 60 oficinas de El Corte Inglés, en donde se buscará implementar un modelo de "retail". Este esquema se basa en la división turística del grupo sobre un total de más de 430 agencias en todo el país.