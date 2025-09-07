Quién es Nathalie Briones, la joven que se coronó como Miss Earth Chile 2025

El sábado se llevó a cabo el certamen Miss Earth Chile, presentado por la argentina Sabrina Sosa y el comunicador Matías Godoy. La ceremonia, llena de emoción y magia, coronó a la nueva reina entre 25 candidatas, quienes expresaron su compromiso con el planeta. Después de desfilar en traje de baño y de gala, el jurado eligió a las 15 finalistas, de las cuales Nathalie Briones, representante de Puente Alto, fue la ganadora.