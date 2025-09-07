El sábado se llevó a cabo el certamen Miss Earth Chile, presentado por la argentina Sabrina Sosa y el comunicador Matías Godoy. La ceremonia, llena de emoción y magia, coronó a la nueva reina entre 25 candidatas, quienes expresaron su compromiso con el planeta. Después de desfilar en traje de baño y de gala, el jurado eligió a las 15 finalistas, de las cuales Nathalie Briones, representante de Puente Alto, fue la ganadora.
Quién es Nathalie Briones, la joven que se coronó como Miss Earth Chile 2025
Con solo 19 años, esta estudiante de Publicidad en la Universidad Santo Tomás, con trayectoria como modelo profesional, se convirtió en la representante chilena para el certamen internacional Miss Earth.
Briones, que mide 1,77 metros, ya cuenta con experiencia internacional, ya que obtuvo un título en un concurso en 2023 en República Dominicana. Apasionada por el arte y la música, ha cultivado su talento para el canto desde la infancia y se ha desempeñado como modelo profesional durante los últimos dos años.
¿Qué es Miss Earth Chile? Conoce el concurso de belleza y medio ambiente
Miss Earth Chile es el certamen nacional de belleza que elige a la representante de Chile para el concurso internacional Miss Earth. A diferencia de otros concursos de belleza, Miss Earth se enfoca no solo en la belleza física, sino también en el compromiso de las candidatas con el medio ambiente y el activismo social.
En la edición de 2025, el evento coronó a Nathalie Briones como la nueva Miss Earth Chile. Ella representará al país en la competencia internacional Miss Earth, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, donde las participantes promueven causas ambientales.