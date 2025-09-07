Secciones
La piscina natural más bonita de Girona para combatir el calor: el Gorg de Can Batlle

Ubicada en plena comarca de La Garrotxa, esta poza escondida entre cascadas y vegetación se ha convertido en uno de los rincones más mágicos de Cataluña para refrescarse en verano.

Las piscinas naturales son una alternativa perfecta para huir del calor del verano en España, y Girona guarda uno de sus secretos mejor escondidos: el Gorg de Can Batlle. Este enclave único, rodeado de vegetación exuberante y cascadas de ensueño, se encuentra en la comarca de La Garrotxa y se ha consolidado como uno de los rincones más espectaculares del noreste peninsular.

Un paraíso escondido en La Garrotxa

Situado a menos de cuatro kilómetros del casco urbano de Santa Pau, un municipio de apenas 1.100 habitantes, el Gorg de Can Batlle forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. La belleza del lugar recuerda a escenarios tropicales de destinos lejanos como Bali, aunque en realidad está a solo una hora y 45 minutos en coche desde Barcelona.

Las aguas del río Ser desembocan en una espectacular piscina natural rodeada de cascadas, convirtiéndola en un refugio perfecto para vecinos y visitantes que buscan un respiro frente a las altas temperaturas estivales.

Ruta hacia un rincón mágico

Para llegar hasta este paraíso hay que recorrer un sendero rodeado de vegetación que enriquece la experiencia de quienes deciden descubrirlo. Antes de iniciar la caminata, merece la pena explorar el pueblo medieval de Santa Pau, donde se encuentran tesoros como las iglesias de San Vicente y Santa María.

En los alrededores, el visitante puede disfrutar también de joyas naturales como el gredal del volcán Croscat o el famoso Hayedo de Jordá, dos de los paisajes más icónicos de la comarca.

Misterio y naturaleza: la Pedra del Diable

Uno de los puntos más sorprendentes del recorrido es la Pedra del Diable, un menhir basáltico de tres metros de altura datado en la época prehistórica. Apenas a unos minutos del sendero hacia la poza, esta roca envuelta en leyendas aporta un aire de misterio que fascina a todo aquel que se acerca a contemplarla.

El Gorg de Can Batlle no es solo un lugar para refrescarse: es un enclave donde historia, naturaleza y magia se encuentran, convirtiéndolo en una de las mejores escapadas veraniegas de Girona y de toda Cataluña.

