La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?

La llamada Luna roja o Luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando el satélite natural de la Tierra adquiere un tono rojizo. Según la NASA, este color se produce por la presencia de partículas de polvo, humo o niebla en la atmósfera, junto con el efecto de la refracción generada por la curvatura de la Tierra. Es el mismo fenómeno que explica por qué los atardeceres y amaneceres suelen teñirse de rojo.