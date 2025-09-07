Septiembre nos sorprende con eventos astronómicos fascinantes. Esta semana, la Luna se robará todas las miradas al convertirse en el protagonista del fenómeno conocido como Luna de sangre 2025. Un evento que se verá en varios lados del mundo.
La llamada Luna roja o Luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando el satélite natural de la Tierra adquiere un tono rojizo. Según la NASA, este color se produce por la presencia de partículas de polvo, humo o niebla en la atmósfera, junto con el efecto de la refracción generada por la curvatura de la Tierra. Es el mismo fenómeno que explica por qué los atardeceres y amaneceres suelen teñirse de rojo.
Este efecto óptico se conoce como dispersión de Rayleigh, y ocurre cuando la luz se dispersa al atravesar diminutas partículas suspendidas en la atmósfera terrestre.
La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?
De acuerdo con la información del sitio "Time and Date", la luna de sangre 2025, o el eclipse lunar total "ocurrirá entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre, de acuerdo con la zona horaria”.
La fase parcial del eclipse, o de la luna de sangre 2025, comenzará el 7 de septiembre a las 16:27 (UTC), alcanzará su punto máximo a las 18:11 (UTC) y se cerrará por completo a las 20:55 (UTC). La fase total de este mismo durará una hora y 22 minutos, lo que hará que este evento sea el más prolongado desde 2022.
Ahora, el portal Time and Date aseguró que la "segunda Luna de Sangre de 2025 no será visible en Chile, ni en gran parte de América Latina”. Sin embargo, este evento astronómico podrá apreciarse en su totalidad en Europa, Asia, Australia y África.
Por otro lado, regiones como el oeste de Norteamérica, el este de Sudamérica, el océano Pacífico occidental, el océano Atlántico oriental, el océano Índico, el Ártico y la Antártida solo podrán disfrutar de una visión parcial del eclipse lunar total.