EN VIVO Elecciones Buenos Aires 2025: Milei y Kiciloff se miden en el territorio más poblado del país

Hay problemas para consultar online los padrones electorales
Antes del mediodía, la página de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (padron.gba.gob.ar) se cayó y provocó demoras en las consulta de los padrones. Esto motivó los reclamos desde LLA y el PRO, que responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kiciloff de los inconvenientes.
¿A qué hora se conocerán los primeros resultados?
Las mesas cerrarán a las 18 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21.
La expectativa de Kicillof
En una jornada electoral marcada por la expectativa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo y habló en conferencia de prensa. "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también como oficialismo tenemos que escuchar las urnas", dijo.
Ritondo llamó a los bonaerenses a participar
Cristian Ritondo, dirigente del PRO y uno de los artífices del acuerdo con La Libertad Avanza, habló esta mañana luego de votar: "Estimulemos que la participación sea parecida a Corrientes que en los demás distritos".
Polémica por las testimoniales
Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos a la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mientras que La Libertad Avanza y el PRO hicieron lo mismo con Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, conductores municipales de Tres de Febrero y Mar del Plata, respectivamente.
Sistema de boleta partidaria
Los electores bonaerenses votan con el sistema de boleta partidaria o sábana, en el que cada frente electoral presenta una boleta de papel con todos sus candidatos que se ordenan por categorías de cargos en secciones horizontales, una al lado de la otra.
¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Milei?
El resultado en la jurisdicción más poblada del país no solo tendrá impacto directo en la política local, sino que podría funcionar como un anticipo de lo que ocurrirá en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. También pondrá a prueba la confianza en el Gobierno que llega a la contienda atravesado por los escándalos de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Abrieron los comicios
Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas a votar en las elecciones que marcarán la renovación de la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.
¿Qué elige en Buenos Aires?
Con 14,3 millones de electores, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 en los consejos escolares.
Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
En medio de un clima de abstención y tras los escándalos que golpearon a la gestión, el Gobierno nacional intentará capitalizar los comicios aún con una derrota corta.Ver más