Una fuerte tormenta con granizo afectará a varias provincias: cuáles serán las zonas afectadas

El resto del territorio permanecerá bajo condiciones más estables, con cielos poco nubosos o despejados.

Hace 2 Hs

Este sábado, la mayor parte de España disfrutará de un tiempo estable, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia algunas excepciones. Se esperan tormentas en zonas del este peninsular y en sierras de Andalucía, además de chubascos aislados en puntos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. 

Por su parte, el resto del país tendrá cielos mayormente despejados. No obstante, al final del día, un frente se acercará a Galicia, aumentando la nubosidad y provocando lluvias en la parte occidental de la comunidad. El calor también será un factor importante, especialmente en el Cantábrico oriental, el alto Ebro y el valle del Guadalquivir, donde las máximas podrían superar los 35 °C e incluso acercarse a los 38 °C.

En el sistema Ibérico, especialmente en Aragón, no se descartan chubascos acompañados de tormenta al final de la tarde, que podrían llegar con rachas muy fuertes de viento.

Una situación similar se espera en el interior norte de la Comunidad Valenciana, donde existe baja probabilidad de precipitaciones con aparato eléctrico. En Castilla-La Mancha, la Aemet también advierte de posibles tormentas en zonas del este, en especial en áreas serranas.

En Andalucía, la previsión incluye intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles y tormentas ocasionales durante la tarde en las sierras orientales. 

