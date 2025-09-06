Una fuerte tormenta con granizo afectará a varias provincias: cuáles serán las zonas afectadas

Por su parte, el resto del país tendrá cielos mayormente despejados. No obstante, al final del día, un frente se acercará a Galicia, aumentando la nubosidad y provocando lluvias en la parte occidental de la comunidad. El calor también será un factor importante, especialmente en el Cantábrico oriental, el alto Ebro y el valle del Guadalquivir, donde las máximas podrían superar los 35 °C e incluso acercarse a los 38 °C.