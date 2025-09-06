Secciones
Nuevo sismo sacudió a Chile: ¿de qué magnitud fue y a qué ciudad afectó?

El temblor se registró a las 03:20 horas y tuvo una profundidad de 270.0 kilómetros

Un nuevo temblor sacudió las calles de la ciudad chilena de Socaire, cuando la tierra comenzó a moverse a las 03:20 horas (hora local) de este sábado 6 de septiembre. De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico fue de 4.6 de magnitud y una profundidad de 270.0 kilómetros.

La ubicación exacta del epicentro se ubicó a 115.0 kilómetros al Noreste de la ciudad, con coordenadas -67.058 grados de longitud y -22.896 de grados de latitud. Es importante recordar que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Qué hacer en caso de un sismo

Tras un terremoto, revisa tu casa en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular únicamente en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras un movimiento telúrico importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede ocurrir en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y ubícate en un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no utilices los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

