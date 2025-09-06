Colapinto terminó 18° en la clasificación y largará desde esa posición en el Gran Premio de Italia

11:51 hs

Colapinto terminó 18° en la clasificación

Franco Colapinto apretó hasta el final, pero no pudo bajar su tiempo para seguir en competencia en la clasificación del Gran Premio de la Fórmula 1 de Monza. Sin embargo, quedó por encima de su compañero, Pierre Gasly, que largará 19.

Los eliminados fueron: Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Liam Lawson.