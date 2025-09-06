Secciones
Colapinto terminó 18° en la clasificación y largará desde esa posición en el Gran Premio de Italia

El piloto argentino no pudo pasar la Q1, pero terminó delante de su compañero de equipo, Gasly.

Hace 1 Hs
11:51 hs

Franco Colapinto apretó hasta el final, pero no pudo bajar su tiempo para seguir en competencia en la clasificación del Gran Premio de la Fórmula 1 de Monza. Sin embargo, quedó por encima de su compañero, Pierre Gasly, que largará 19.

Los eliminados fueron: Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Liam Lawson.

11:11 hs

Gasly y Colapinto suben al 10° y 11°

El argentino perdió una décima en el primer sector con su compañero y pese a mejorar en el tercero, quedó 43 milésimas por debajo del francés.

08:32 hs

Final de la FP3: ¡Colapinto quedó 14°!

El argentino sacó agua de las piedras en Monza, un circuito muy desfavorable para Alpine, fue dos décimas más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly (18°), y quedó a siete de Lando Norris, el mejor del día.

08:28 hs

Gran última vuelta de Franco Colapinto

El argentino saltó al 14° lugar, con un tiempo de 1m20s034, dos décimas más veloz que su compañero Gasly (1m20s247), que marcha 17°. Los 20 autos ahora están en menos de un segundo de diferencia.

08:22 hs

Se viene el simulacro de qualy: salió Colapinto del box para la última salida

A horas de la clasificación, los equipos buscan esa puesta a punto en el ritmo a una vuelta. Por eso, autos descargados y gomas blandas para todos en la parte final de la FP3.

08:16 hs

Buen ritmo de los Sauber en Monza

El motor Ferrari anda bien en el Templo de la Velocidad y lo aprovechan los pilotos Bortoleto y Hulkenberg, que aparecen quinto y séptimo en la FP3.

08:05 hs

Colapinto mejora y sube al puesto 19

1m20s993 es el tiempo del argentino, tres décimas más veloz que su anterior registro, aunque lejos todavía del tiempo de Verstappen, lo que demuestra que Monza será un desafío muy difícil para Alpine con sus largas rectas.

07:04 hs

Pierre Gasly renovó su contrato con Alpine

BWT Alpine Formula One Team anunció que el piloto francés comprometió su futuro a largo plazo con el equipo al extender su vínculo hasta el final de la temporada 2028 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA.

07:02 hs

¿Qué dijo Colapinto tras el primer día en Monza?

"Priorizamos el high fuel porque no teníamos vueltas y no teníamos información de eso. Así que necesitábamos dar vueltas con más gasolina y estando más pesados. Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás. En general, no se sentía muy bien el auto", explicó el oriundo de Pilar en el corralito de prensa.

06:55 hs

Las posiciones finales de la práctica 2

06:50 hs

Así fueron las posiciones de Alpine en la práctica 2

Franco Colapinto no corrió la primera práctica en Monza y en la segunda terminó último, con un Alpine sin grip y lejos de la pelea. El argentino reconoció que perdió tiempo en dos curvas clave, aunque se mostró cerca de Pierre Gasly en algunos parciales.

