EN VIVO: San Martín iguala sin goles frente a Colegiales

Hace 1 Min
19:08 hs
El "Santo" intenta presionar
5': el equipo de Mariano Campodónico ya tuvo un córner a favor.
19:03 hs
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del partido en Munro.
18:54 hs
Estos serán los titulares de Colegiales
#PrimeraNacional— Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) September 5, 2025
La formación titular del Tricolor.#SiempreColepic.twitter.com/ljU4Cybmsn
18:37 hs
"11" confirmado para San Martín
18:36 hs
El "Santo" ya está en el estadio de Colegiales
16:23 hs
Los convocados de Colegiales
#PrimeraNacional— Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) September 4, 2025
Los convocados para recibir a San Martín(T).#SiempreColepic.twitter.com/bChZwjQp9k
16:20 hs
Estos son los convocados por Mariano Campodónico
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 5, 2025
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 30 del torneo.
⚽️ #VamosCiudadela pic.twitter.com/NDK2BRI1bR