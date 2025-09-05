Secciones
EN VIVO: San Martín iguala sin goles frente a Colegiales

EN VIVO: San Martín iguala sin goles frente a Colegiales Foto de Marcelo Androetto.

El "Santo" necesita ganar para no ceder terreno en la pelea por los primeros puestos de la zona A de la Primera Nacional.

Hace 1 Min
19:08 hs

El "Santo" intenta presionar

5': el equipo de Mariano Campodónico ya tuvo un córner a favor.

19:03 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del partido en Munro.

18:54 hs

Estos serán los titulares de Colegiales

16:23 hs

Los convocados de Colegiales

16:20 hs

Estos son los convocados por Mariano Campodónico

Lo que tenés que saber

San Martín llega golpeado tras la dura derrota 3-0 frente a Arsenal y necesita reaccionar para no perder terreno arriba. Colegiales, por su parte, viene de perder 1-0 contra Güemes de Santiago del Estero y busca hacerse fuerte en casa.

