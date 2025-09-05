La triste confesión de Diego Urrutia tras su quiebre con Carla Jara: "Le pedí perdón a mis papás"

La mediática relación de un año entre Diego Urrutia y Carla Jara terminó públicamente en junio pasado, poco después de que ella hiciera pública la supuesta infidelidad de su exesposo, Francisco Kaminski, con Camila Andrade.
En ese momento, el periodista Sergio Marabolí reveló que la principal razón de la ruptura entre Urrutia y Jara fue que ambos priorizaron sus carreras y a sus familias: "Carla me dijo que su prioridad es su hijo y su trabajo. Él le dijo que también está concentrado en su trabajo como humorista”, explicó.
Meses después de este quiebre, el comediante oriundo de Temuco conversó extensamente con el diario La Cuarta sobre su presente, su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, su carrera como periodista, el fallecimiento de su hermano y, entre otros temas, su vínculo con Jara y el mundo de la farándula.
La triste confesión de Diego Urrutia tras su polémico quiebre con Carla Jara: "Le pedí perdón a mis papás"
"La exposición a la farándula la viví con menos positividad que las otras cosas. No lo viví como cagado de la risa, me preocupó y no me gustó. No me imaginaba para nada en farándula", comenzó diciendo el comediante.
"Cuando le conté a mis papás que estaba saliendo con alguien de la farándula les pedí perdón. Les pedí disculpas, fue como: papá, estoy conociendo a alguien, pero es de la tele, es de la farándula... entonces va a estar duro", relató el joven de 30 años.
En esa misma línea, explicó que "uno sabe igual dónde uno se mete. Trataba de avisarle a mis papás que iba a estar difícil la hueá, po. Me preguntaron: ¿de la tele o como de Internet? Y yo... ¿vieron Mekano?, jajajá. Fue una hueá así, jajajá. Da lata la exposición porque es inevitable, intentaría haber tenido una relación sin esa hueá, cachái".
Diego Urrutia también abordó sus declaraciones tras el quiebre: "Cuando me preguntaron de Primer Plano, ni siquiera tenía claro si habíamos terminado o no... o sea, habíamos terminado, pero estaba ahí muy fresco. Ni siquiera a mis amigos les había contado y ya estaban los hueones preguntándome. Me carga que mientan, hueón, sinceramente me carga que mientan. Y no hay nadie que después desmienta la hueá".
El comediante también se preocupó de lo que vivía Carla Jara: "Ella estuvo expuesta un montón también, durante todo ese año. Entonces, uno sabe que es problemático el tema de los medios y que estén cerca. Yo trataba de cuidar eso, que ella no la siga pasando mal y no la sigan metiendo en hueás tampoco".
De todas formas, tenía claro lo que hacía al momento de salir con ella: "Yo sabía dónde me estaba metiendo en esta relación y sabía que era una relación difícil, pero aun así me gusta hacer las hueás aunque sean difíciles. Porque a veces se logran. Aunque parezca imposible, siempre hay una pequeña opción de que pueda ser posible. Y yo me aferré a esa opción".
Finalmente, Diego Urrutia reconoció: "¿Si volvería a estar con alguien mediático? No sé... nada impide que, en un par de años, de nuevo tenga esa misma sensación de: hueón, hay algo, puede salir bien. Y la voy a pelear. Siempre la voy a pelear, porque es más lo que uno puede ganar a lo que uno puede perder. Como el mismo Festival, po, hueón. Podría perfectamente haber sido una pésima idea, imagínate me iba mal, todos me hubieran dicho: cómo se te ocurre ir cinco días antes a la hueá, ¿soy tonto? Pero eso te lo dicen después, po. Cuando lo hiciste y lo lograste, bacán".