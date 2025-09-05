La triste confesión de Diego Urrutia tras su quiebre con Carla Jara: "Le pedí perdón a mis papás"

Finalmente, Diego Urrutia reconoció: "¿Si volvería a estar con alguien mediático? No sé... nada impide que, en un par de años, de nuevo tenga esa misma sensación de: hueón, hay algo, puede salir bien. Y la voy a pelear. Siempre la voy a pelear, porque es más lo que uno puede ganar a lo que uno puede perder. Como el mismo Festival, po, hueón. Podría perfectamente haber sido una pésima idea, imagínate me iba mal, todos me hubieran dicho: cómo se te ocurre ir cinco días antes a la hueá, ¿soy tonto? Pero eso te lo dicen después, po. Cuando lo hiciste y lo lograste, bacán".