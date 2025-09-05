Diana Bolocco y Marco Enríquez-Ominami protagonizaron un tenso cruce: “Muy irrespetuoso”

La polémica entre Diana Bolocco y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) no da tregua. Todo comenzó cuando ME-O tuvo un tenso enfrentamiento con Monserrat Álvarez en el matinal Buenos días a todos, situación que incluso requirió la intervención de Eduardo Fuentes.
Este episodio fue comentado en Plan Perfecto, donde la conductora calificó la actitud del candidato como “fuera de lugar”. “Estaba scrolleando en Instagram y me topé con una entrevista de una periodista de un matinal a un candidato, quien fue muy irrespetuoso con la periodista”, manifestó Bolocco.
Y agregó: “Fue muy irrespetuoso porque él va a una entrevista, nadie lo obliga, ella está haciendo su labor de periodista y estuvo perfecto. Monse, te aplaudo porque no caíste en su juego, no te picaste y contestaste bien, y él siguió”.
Por su parte, ME-O respondió rápidamente a través de sus redes sociales: “Invito a Diana Bolocco a ver la entrevista en lugar de opinar sobre extractos de redes sociales”. “Estoy seguro de que al verla completa, ella denunciará falta de profesionalismo, sesgo y comportamiento vulgar. Aún espero las excusas de la periodista de TVN”, añadió.
Respecto a los comentarios de Bolocco en Plan Perfecto, ME-O señaló: "Lamento que haya opinado sin todos los antecedentes, como lo hizo años atrás cuando difundió información falsa sobre mí y tuvo que pedirme disculpas".
Pero la animadora no se quedó callada y volvió a referirse a la polémica, reconociendo incluso un mea culpa sobre su propia reacción.
En un mensaje de audio enviado a Luis Sandoval, reproducido en Que te lo digo, Diana explicó: "Le contesté a un par de colegas tuyos y después me arrepentí de haberle dado más argumentos a este señor, para que aparezca en la prensa".
Finalmente, concluyó: "Yo no le voy a contestar a una persona que miente, y que además denosta a las mujeres".