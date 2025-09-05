Secciones
Chile

Diana Bolocco y Marco Enríquez-Ominami protagonizaron un tenso cruce: “Muy irrespetuoso”

La animadoray el candidato presidencial tuvieron un cruce tras el tenso episodio con Monserrat Álvarez en Buenos días a todos.

Diana Bolocco y Marco Enríquez-Ominami protagonizaron un tenso cruce: “Muy irrespetuoso”
Hace 2 Hs

La polémica entre Diana Bolocco y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) no da tregua. Todo comenzó cuando ME-O tuvo un tenso enfrentamiento con Monserrat Álvarez en el matinal Buenos días a todos, situación que incluso requirió la intervención de Eduardo Fuentes.

Este episodio fue comentado en Plan Perfecto, donde la conductora calificó la actitud del candidato como “fuera de lugar”. “Estaba scrolleando en Instagram y me topé con una entrevista de una periodista de un matinal a un candidato, quien fue muy irrespetuoso con la periodista”, manifestó Bolocco.

Y agregó: “Fue muy irrespetuoso porque él va a una entrevista, nadie lo obliga, ella está haciendo su labor de periodista y estuvo perfecto. Monse, te aplaudo porque no caíste en su juego, no te picaste y contestaste bien, y él siguió”.

Por su parte, ME-O respondió rápidamente a través de sus redes sociales: “Invito a Diana Bolocco a ver la entrevista en lugar de opinar sobre extractos de redes sociales”. “Estoy seguro de que al verla completa, ella denunciará falta de profesionalismo, sesgo y comportamiento vulgar. Aún espero las excusas de la periodista de TVN”, añadió.

Respecto a los comentarios de Bolocco en Plan Perfecto, ME-O señaló: "Lamento que haya opinado sin todos los antecedentes, como lo hizo años atrás cuando difundió información falsa sobre mí y tuvo que pedirme disculpas".

Pero la animadora no se quedó callada y volvió a referirse a la polémica, reconociendo incluso un mea culpa sobre su propia reacción.

En un mensaje de audio enviado a Luis Sandoval, reproducido en Que te lo digo, Diana explicó: "Le contesté a un par de colegas tuyos y después me arrepentí de haberle dado más argumentos a este señor, para que aparezca en la prensa".

Finalmente, concluyó: "Yo no le voy a contestar a una persona que miente, y que además denosta a las mujeres".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?
1

La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?

Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso
2

Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?
3

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en Mundos Opuestos
4

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en "Mundos Opuestos"

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre
5

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?
6

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Más Noticias
La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?

La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?

Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso

Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en Mundos Opuestos

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en "Mundos Opuestos"

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Chile en alerta por el Coqueluche: ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta esta enfermedad?

Chile en alerta por el Coqueluche: ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta esta enfermedad?

Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada

Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada

Comentarios