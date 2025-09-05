La inesperada revelación del padre del trabajador torturado en Hospital de Osorno: no tiene TEA

La brutal agresión y torturas a un hombre en el Hospital Base de Osorno, región de Los Lagos, ha generado una gran indignación. En las últimas horas, la Fiscalía confirmó la detención del cuarto y último de los funcionarios imputados por el hecho. Además, el padre de la víctima ha revelado nuevos y escalofriantes detalles: contó que los hechos ocurrieron hace tres años, pero su hijo no le había contado toda la verdad para protegerlo.