La inesperada revelación del padre del trabajador torturado en Hospital de Osorno: no tiene TEA

Juan, papá del hombre que sufrió las brutales agresiones, relató que los hechos ocurrieron hace tres años, aunque su hijo no le contó todos los detalles para protegerlo.

Hace 2 Hs

La brutal agresión y torturas a un hombre en el Hospital Base de Osorno, región de Los Lagos, ha generado una gran indignación. En las últimas horas, la Fiscalía confirmó la detención del cuarto y último de los funcionarios imputados por el hecho. Además, el padre de la víctima ha revelado nuevos y escalofriantes detalles: contó que los hechos ocurrieron hace tres años, pero su hijo no le había contado toda la verdad para protegerlo. 

El hombre relató que su hijo fue golpeado y amarrado, pero que solo recientemente supo de otros actos de tortura, como que lo raparon y le prendieron fuego en las cejas. Además, describió el ambiente laboral como "más que tóxico, delictual", con agresiones que habrían durado al menos dos años. La indignación inicial se agravó por la supuesta condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la víctima, aunque su padre aclaró este punto.

Asimismo, el hombre confirmó que su hijo no tiene TEA como trascendió inicialmente. "Lo pusieron en el medio de comunicación (que publicó la historia) para ocultar su identidad", afirmó.

También confirmó que su hijo dejó el hospital luego de realizar la denuncia, apoyando su decisión de alejarse de un lugar que calificó como peligroso. A pesar de la demora en esclarecer los hechos, confían como familia en que la justicia pueda actuar. "Esto fue tortura, y no prescribe antes de diez años", indicó.

Finalmente, expresó su esperanza de que esto no vuelva a ocurrir con ningún trabajador y que las instituciones, públicas y privadas, aseguren ambientes laborales adecuados.

