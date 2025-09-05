La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en "Mundos Opuestos"

Pangal Andrade irrumpió en Mundos Opuestos y sorprendió a los competidores al confesar que una de las participantes había sido su amor platónico.
El deportista hizo su entrada al encierro montando un caballo y dejó en claro que su objetivo era apoyar a un equipo, algo que generó preocupación en ambos mundos. “Vengo a reforzar un equipo. Voy a conocer las casas y a decidir para cuál me voy”, aseguró Andrade, animador de Canal 13.
Sobre las recientes victorias de Fénix, Pangal comentó: "Están ganando heavy y allá son más hombres". Por su parte, Marlen reflexionó sobre la situación: "Somos más maduros y siento que nos comunicamos mejor".
Durante la conversación, Andrade enfatizó la importancia del compromiso del equipo: "Si ustedes tienen esa mentalidad, hay que dejar afuera todo lo que es familia, olvidarse y mentalizarse en esto. Esto es una montaña rusa y lo más importante es el apoyo del equipo".
En un momento más cercano, Marlen reveló: "Yo he sido la más nominada. Siete veces". A lo que Pangal respondió: "Y te has salvado", elogiándola. Fue entonces cuando Andrade sorprendió a todos con una confesión personal: “Cuando era joven, la Marlen era mi amor platónico”.
Marlen, divertida, respondió coquetamente: “¿Cómo no me llamaste nunca?”.