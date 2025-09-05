Secciones
Chayanne regresa a Chile e hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidoras: ¿de qué se trata?

El artista arranca su gira sudamericana en febrero de 2026.

Hace 1 Hs

Tras conquistar al público con ocho presentaciones completamente agotadas en el Movistar Arena, el cantante puertorriqueño Chayanne volvió a encender la ilusión de sus fanáticas en el país.

El artista confirmó que Chile formará parte de su gira sudamericana en febrero de 2026, la cual ya tiene fechas anunciadas en Argentina y Uruguay.

La gran novedad es que, a diferencia de ocasiones anteriores, no solo se presentaría en Santiago.

Según trascendió, Viña del Mar y Concepción también estarían incluidas en la ruta, con la posibilidad de realizar conciertos en estadios de mayor capacidad para que más personas puedan asistir.

