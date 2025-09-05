Secciones
España

La ruta de senderismo imprescindible en Cádiz: molinos, cascadas y paisajes de ensueño

A pocos kilómetros de Vejer de la Frontera se encuentra la Ruta de los Molinos de Agua de Santa Lucía, un recorrido circular corto y de baja dificultad que combina cascadas, acueductos romanos y miradores espectaculares.

La ruta de senderismo imprescindible en Cádiz: molinos, cascadas y paisajes de ensueño
Hace 2 Hs

Cádiz no solo presume de playas paradisíacas: en el interior de la provincia se esconde una de las sendas más recomendables para los amantes de la naturaleza y el turismo rural. Se trata de la Ruta de los Molinos de Agua de Santa Lucía, un itinerario de entre 5 y 6 kilómetros que se completa en apenas dos horas y que sorprende por la riqueza de su patrimonio histórico y paisajístico.

Un paseo entre molinos y cascadas

El recorrido comienza en el núcleo rural de Santa Lucía, junto a su iglesia, y pronto se adentra en un entorno de frondosa vegetación donde el agua es la gran protagonista. Cascadas alimentadas por el manantial de La Muela, un acueducto romano y antiguos molinos jalonan la ruta, recordando la importancia de estas construcciones en el pasado: primero para moler trigo y, más tarde, para generar electricidad.

Entre los molinos más emblemáticos destacan El Hoyo, El Batán, El Garrobo y Miraflores, algunos situados junto a pasarelas de madera que permiten cruzar el acueducto y disfrutar de vistas únicas. Además, la senda ofrece la posibilidad de visitar el Aula de la Naturaleza, donde se conservan restos de molinos y se organizan actividades educativas.

Un entorno declarado Monumento Natural

El tramo final conduce a varios miradores desde los que se obtienen panorámicas privilegiadas de Vejer de la Frontera y sus huertas. Gracias a su valor paisajístico y cultural, el conjunto de molinos, cascadas y acueductos ha sido declarado Monumento Natural, convirtiendo la ruta en uno de los grandes atractivos de la comarca de La Janda.

Sendero fácil y perfecto para toda la familia

Con un desnivel moderado y caminos bien señalizados, la Ruta de los Molinos de Agua resulta accesible para la mayoría de excursionistas. Eso sí, se recomienda precaución en las zonas próximas a canales, especialmente si se hace con niños.

En definitiva, este paseo circular entre molinos, cascadas y vestigios históricos es un plan ideal para quienes buscan una ruta corta, sencilla y llena de encanto en Cádiz, lejos del bullicio costero y en pleno contacto con la naturaleza.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de Supervivientes: All Stars
1

Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de "Supervivientes: All Stars"

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality
2

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time
3

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia
4

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina
5

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes
6

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

Más Noticias
Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de Supervivientes: All Stars

Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de "Supervivientes: All Stars"

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

Arista Urrestei: la ruta clásica del País Vasco para iniciarse en la escalada de varios largos

Arista Urrestei: la ruta clásica del País Vasco para iniciarse en la escalada de varios largos

Vuelta al cole en España: los 6 trucos más eficientes para ahorrar en material escolar

Vuelta al "cole" en España: los 6 trucos más eficientes para ahorrar en material escolar

Comentarios