La ruta de senderismo imprescindible en Cádiz: molinos, cascadas y paisajes de ensueño

Cádiz no solo presume de playas paradisíacas: en el interior de la provincia se esconde una de las sendas más recomendables para los amantes de la naturaleza y el turismo rural. Se trata de la Ruta de los Molinos de Agua de Santa Lucía, un itinerario de entre 5 y 6 kilómetros que se completa en apenas dos horas y que sorprende por la riqueza de su patrimonio histórico y paisajístico.