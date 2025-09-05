SMT en foco: $1.000.000 en premios para el concurso de fotografía tucumana

La Dirección de Comunicación no tradicional volvió a lanzar una convocatoria para toda la provincia. La Municipalidad llevará a cabo la segunda edición de SMT en Foco, un concurso fotográfico que busca destacar la identidad y belleza de San Miguel de Tucumán y otorgará premios por el equivalente a $1.000.000.
Los interesados en participar deberán elegir una de las dos consignas proporcionadas por la organización. SMT en Foco, por una parte, apunta a fotografías que capturen aspectos urbanos de San Miguel de Tucumán como su arquitectura, espacio público, gente y cultura.
La segunda categoría que se podrá elegir es SMT en Flor en la que se recibirán fotografías que destaquen la belleza de las flores del arbolado de la ciudad, siempre en un contexto urbano, reflejando el entorno y el espíritu de San Miguel de Tucumán.
Cada categoría tendrá tres seleccionados entre los que se elegirá al ganador. Para cada categoría, los premios serán: $500.000 para el primer lugar, $300.000 para el segundo y $200.000 para el tercero.
¿Quiénes pueden participar de SMT en Foco?
Según informó la Municipalidad, podrán participar todas las personas mayores de 16 años que residan en la provincia de Tucumán, sin importar su nacionalidad. Se aceptarán tanto fotógrafos profesionales como aficionados, siempre que las fotografías sean originales y no hayan ganado premios previamente.
No se aceptará material producido con inteligencia artificial, pero sí editado. Los retoques permitidos serán mínimos y dobles exposiciones, siempre que haya un aspecto natural. Se podrá presentar una fotografía por categoría con una descripción de un máximo de 50 palabras. También habrá un formulario (link al final de la nota) para rellenar con las imágenes y la información personal y de contacto del autor.
Quién será el jurado de SMT en foco
Un jurado compuesto por tres referentes del ámbito fotográfico, artístico y cultural seleccionará las mejores fotografías de cada categoría. Ellos son:
Lau Vallejo, fotógrafa tucumana, integrante del equipo de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Representa la mirada institucional y contemporánea de la fotografía en la ciudad.
Gabriel Varsanyi, fotógrafo tucumano con trayectoria en el ámbito académico y artístico. Su obra y docencia aportan una visión crítica y formativa sobre la práctica fotográfica.
Luis Collados, fotógrafo retratista tucumano, reconocido por sus procesos analógicos y experimentales. Su trabajo rescata técnicas históricas e innova en la creación de nuevas miradas visuales.