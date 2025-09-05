Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada

La periodista Macarena del Real, integrante del equipo de Megatiempo, confirmó a través de sus redes sociales que puso fin a su vínculo con la señal privada. La joven llegó a la estación en 2019, donde realizó su práctica profesional y más tarde se consolidó en el área de meteorología. Tras seis años de trayectoria, comunicó su decisión de dar un paso al costado.
“Sí, los rumores eran ciertos, renuncié a Mega”, escribió en una historia de Instagram, donde además compartió palabras de despedida.
La periodista reconoció que dejar el canal no fue sencillo: “Difícil las despedidas, porque cuando uno quiere salir de un lugar, muchas veces... bueno, tiene que dejar atrás a personas a las que uno le tiene mucho cariño”, señaló.
Pese a la dificultad del proceso, destacó lo que significó la señal en su carrera: “Eso fue bastante complicado, pero es parte de… Mega fue el canal donde crecí personal y profesionalmente. Me voy agradecida y tranquila con mi decisión”, concluyó.