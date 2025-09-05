Secciones
Chile

Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada

Tras seis años de trayectoria, la comunicadora confirmó su decisión de dar un paso al costado.

Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada
Hace 1 Hs

La periodista Macarena del Real, integrante del equipo de Megatiempo, confirmó a través de sus redes sociales que puso fin a su vínculo con la señal privada. La joven llegó a la estación en 2019, donde realizó su práctica profesional y más tarde se consolidó en el área de meteorología. Tras seis años de trayectoria, comunicó su decisión de dar un paso al costado.

“Sí, los rumores eran ciertos, renuncié a Mega”, escribió en una historia de Instagram, donde además compartió palabras de despedida.

La periodista reconoció que dejar el canal no fue sencillo: “Difícil las despedidas, porque cuando uno quiere salir de un lugar, muchas veces... bueno, tiene que dejar atrás a personas a las que uno le tiene mucho cariño”, señaló.

Pese a la dificultad del proceso, destacó lo que significó la señal en su carrera: “Eso fue bastante complicado, pero es parte de… Mega fue el canal donde crecí personal y profesionalmente. Me voy agradecida y tranquila con mi decisión”, concluyó. 

Temas Chiletelevisión chilenaMega
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso
1

Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre
2

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?
3

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?
4

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Chile en alerta por el Coqueluche: ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta esta enfermedad?
5

Chile en alerta por el Coqueluche: ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta esta enfermedad?

Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada
6

Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada

Más Noticias
Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso

Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Chile en alerta por el Coqueluche: ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta esta enfermedad?

Chile en alerta por el Coqueluche: ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta esta enfermedad?

La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?

La última Luna de sangre de 2025 llega en septiembre: ¿se podrá ver en Chile?

Chayanne regresa a Chile e hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidoras: ¿de qué se trata?

Chayanne regresa a Chile e hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidoras: ¿de qué se trata?

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Comentarios