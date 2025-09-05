Sorpresa en Mega: querida periodista del área de prensa anunció su salida de la estación privada

La periodista Macarena del Real, integrante del equipo de Megatiempo, confirmó a través de sus redes sociales que puso fin a su vínculo con la señal privada. La joven llegó a la estación en 2019, donde realizó su práctica profesional y más tarde se consolidó en el área de meteorología. Tras seis años de trayectoria, comunicó su decisión de dar un paso al costado.