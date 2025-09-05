Temblor en Chile: se registró un movimiento telúrico de 3,6 grados en la región de Valparaíso

Cuál fue el terremoto más grande y devastador de la historia de Chile: equivalió a más de 20.000 bombas atómicas

En el sur de Chile, el 22 de mayo de 1960, se produjo un sismo de magnitud 9,5 que desató catástrofes con impacto global, y que incluso llegó a Asia y Oceanía. Este evento superó la capacidad de respuesta de la época y forzó a repensar la gestión del riesgo sísmico a nivel internacional. El terremoto, que dejó más de 2.000 muertos y múltiples ciudades en ruinas, se ha convertido en una referencia crucial para la memoria y la ciencia, alterando de forma abrupta la vida de millones de personas.