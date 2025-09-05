Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Uno de los puntos destacados de la reforma previsional es la creación del Beneficio por Años Cotizados, un aporte económico que busca reconocer el tiempo de contribuciones al sistema previsional. Este beneficio consiste en un pago mensual adicional a la pensión que ya reciben los jubilados que cumplan con los requisitos.
A diferencia de otros programas, no será necesario realizar ningún trámite para acceder, ya que el beneficio se otorgará de manera automática a quienes cumplan las condiciones establecidas.
El aporte comenzará a entregarse a partir de enero de 2026 y estará destinado a personas que:
- Tengan 65 años o más
- Estén pensionadas en una AFP o compañía de seguros
Cumplan con los siguientes requisitos de cotización
- Mujeres: al menos 120 meses (10 años) de cotizaciones.
- Hombres: al menos 240 meses (20 años) de cotizaciones.
¿De cuánto será el pago?
El monto del Beneficio por Años Cotizados corresponde a 0,1 UF mensual por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 2,5 UF al mes, equivalente a 25 años de aportes previsionales.
Este dinero se sumará directamente a la pensión del beneficiario. Según lo informado, quienes ya estén pensionados y tengan 65 años o más comenzarán a recibir el beneficio desde enero de 2026.
En tanto, quienes se pensionen después de esa fecha obtendrán el aporte junto con el pago de su primera pensión.