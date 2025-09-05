¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

Recomendaciones a los usuarios

Enel recordó que los clientes pueden consultar el detalle de los trabajos y cortes en su sitio web oficial. Asimismo, la compañía indicó que los usuarios electrodependientes pueden reportar su situación y recibir asistencia comunicándose a los teléfonos: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.