¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

Este viernes, varios sectores de la región Metropolitana se verán afectados por cortes programados de energía eléctrica que se extenderán por hasta ocho horas, según informó Enel.
La empresa detalló que las interrupciones forman parte de las labores de mantenimiento, conexión de nuevos clientes y mejoras en la calidad del servicio.
En total, nueve comunas tendrán suspensiones temporales de suministro: Maipú, Pudahuel, Quilicura, La Florida, Las Condes, Lampa, Lo Barnechea, Independencia y Providencia.
Cortes de luz programados: ¿hasta que hora se extenderán?
- Maipú: de 9 a 15, y de 10 a 16
- Pudahuel: de 9.30 a 15.30
- Quilicura: de 10 a 16
- La Florida: de 10 a 17, y de 10.30 a 17.30
- Las Condes: de 10 a 18, y de 11 a 17
- Providencia: de 11.30 a 16.30; además, cortes entre 10.30 y 16.30, de 11.30 a 12.30, de 14 a 15, y de 15.30 a 16.30
- Independencia: de 11 a 17
Recomendaciones a los usuarios
Enel recordó que los clientes pueden consultar el detalle de los trabajos y cortes en su sitio web oficial. Asimismo, la compañía indicó que los usuarios electrodependientes pueden reportar su situación y recibir asistencia comunicándose a los teléfonos: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
La empresa subrayó que estas medidas buscan “entregar una experiencia de calidad” a los usuarios de la región Metropolitana.