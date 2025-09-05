Secciones
Chile

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

La empresa Enel detalló que las interrupciones forman parte de las labores de mantenimiento, conexión de nuevos clientes y mejoras en la calidad del servicio.

Enel confirma cortes en comunas de la RM. Enel confirma cortes en comunas de la RM. FOTO/CHV.
Hace 1 Hs

Este viernes, varios sectores de la región Metropolitana se verán afectados por cortes programados de energía eléctrica que se extenderán por hasta ocho horas, según informó Enel.

La empresa detalló que las interrupciones forman parte de las labores de mantenimiento, conexión de nuevos clientes y mejoras en la calidad del servicio. 

En total, nueve comunas tendrán suspensiones temporales de suministro: Maipú, Pudahuel, Quilicura, La Florida, Las Condes, Lampa, Lo Barnechea, Independencia y Providencia.

Cortes de luz programados: ¿hasta que hora se extenderán? 

- Maipú: de 9 a 15, y de 10 a 16

- Pudahuel: de 9.30 a 15.30 

- Quilicura: de 10 a 16

- La Florida: de 10 a 17, y de 10.30 a 17.30 

- Las Condes: de 10 a 18, y de 11 a 17

- Providencia: de 11.30 a 16.30; además, cortes entre 10.30 y 16.30, de 11.30 a 12.30, de 14 a 15, y de 15.30 a 16.30

- Independencia: de 11 a 17

Recomendaciones a los usuarios

Enel recordó que los clientes pueden consultar el detalle de los trabajos y cortes en su sitio web oficial. Asimismo, la compañía indicó que los usuarios electrodependientes pueden reportar su situación y recibir asistencia comunicándose a los teléfonos: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

La empresa subrayó que estas medidas buscan “entregar una experiencia de calidad” a los usuarios de la región Metropolitana.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?
1

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre
2

¿Hasta qué hora se extenderán? Anuncian cortes de luz en nueve comunas para hoy 5 de septiembre

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?
3

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Más Noticias
Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Beneficio por Años Cotizados: ¿cómo funciona y quiénes recibirán este aporte extra de la Reforma Previsional?

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: No estaba feliz

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: "No estaba feliz"

Comentarios