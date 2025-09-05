Advierten posible regreso de La Niña en los próximos días: ¿cuándo llegará y cómo impactará el Chile?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha pronosticado el posible regreso de La Niña a Chile, un fenómeno climático que suele enfriar las temperaturas globales. La agencia de la ONU estima un 55% de probabilidad de que se manifieste entre septiembre y noviembre, aumentando a un 60% para el período de octubre a diciembre.
A pesar de esto, se prevé que las temperaturas sean más altas de lo normal en gran parte de los hemisferios norte y sur durante el mismo lapso, lo que contradice el efecto de enfriamiento habitual de La Niña. Este fenómeno es crucial para entender la variabilidad climática mundial, aunque sus efectos son diversos dependiendo de su intensidad y la región afectada.
¿Qué es este fenómeno La Niña?
La Niña es un fenómeno climático que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico, cerca de la línea del Ecuador, se enfrían más de lo normal. Este cambio afecta los vientos, las lluvias y las temperaturas en diferentes partes del mundo.
El fenómeno opuesto de El Niño está ligado a una subida de temperaturas, aunque los expertos no han observado este desde 2024, mientras que al menos desde marzo de 2025 persisten unas condiciones neutras (sin episodios de El Niño o La Niña).
La OMM advierte que pese a las predicciones de enfriamiento de temperaturas, rige un contexto de cambio climático causado por el hombre, lo que provoca que esas temperaturas seguirán siendo superiores a la media en gran parte del mundo, exacerbando los eventos meteorológicos extremos.
¿Cómo implicará la llegada de La Niña a Chile?
En el caso de Chile, La Niña suele traer menos lluvias en la zona central y sur, mientras que el norte puede tener un pequeño aumento de precipitaciones. Sin embargo, sus efectos dependen de muchos otros factores, y no siempre son iguales cada vez que ocurre.
En ese sentido, las condiciones de La Niña suelen asociarse con sequías en las zonas centro y sur del país. Además, suele traer consigo temperaturas más frías de lo normal. Como recordatorio, las sequías más extremas del último siglo fueron en 1924, 1968, 1998 y 2019, las que coincidieron con eventos de La Niña.