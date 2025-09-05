Una estadounidense en España revela su mayor choque cultural: “Aún no lo asimilo”

Cada vez más extranjeros utilizan las redes sociales para contar las dificultades de adaptación a un nuevo país. Cambios en la gastronomía, costumbres sociales, expresiones idiomáticas o hábitos urbanos generan lo que se conoce como choque cultural: la sensación de sorpresa y extrañeza al enfrentarse a normas distintas a las del país de origen. Ese es el caso de Sophie, una joven estadounidense que vive en España y que comparte en su perfil de TikTok (@sophiegrayinspain) las situaciones más curiosas de su día a día. En uno de sus últimos vídeos, asegura tener “mil historias de cosas vergonzosas que he aprendido a las malas”.