La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

Un oasis caribeño en plena Murcia

Conocida como “The Lake”, esta alberca se ha convertido en un auténtico icono turístico. Sus aguas cristalinas, rodeadas de palmeras y zonas verdes, transportan a los visitantes directamente a un paisaje caribeño en pleno sureste español. La clave está en la tecnología Crystal Lagoons, que mantiene el agua en condiciones óptimas de limpieza y transparencia, creando una experiencia visual y de baño única.