La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

Ubicada en Torre-Pacheco, dentro del complejo Santa Rosalía Lake & Life Resort, esta alberca de 1,5 hectáreas combina tecnología de vanguardia y un entorno paradisíaco que recuerda al Caribe.

Hace 1 Hs

Cuando uno piensa en piscinas espectaculares, suelen venir a la mente destinos como Punta Cana, Mauricio o incluso la icónica Marina Bay Sands en Singapur. Sin embargo, la piscina más grande de Europa no está en un destino exótico ni en una gran capital, sino en un municipio de Murcia.

A las afueras de Torre-Pacheco, en la pedanía de Santa Bárbara, se levanta una descomunal piscina de 15.000 metros cuadrados (equivalente a 1,5 hectáreas), considerada la de mayor tamaño del continente. El proyecto forma parte del Santa Rosalía Lake & Life Resort, un complejo de 70 hectáreas situado a apenas cuatro kilómetros del Mar Menor.

Un oasis caribeño en plena Murcia

Conocida como “The Lake”, esta alberca se ha convertido en un auténtico icono turístico. Sus aguas cristalinas, rodeadas de palmeras y zonas verdes, transportan a los visitantes directamente a un paisaje caribeño en pleno sureste español. La clave está en la tecnología Crystal Lagoons, que mantiene el agua en condiciones óptimas de limpieza y transparencia, creando una experiencia visual y de baño única.

Además de la piscina, el resort ofrece villas de lujo, un beach club al estilo ibicenco, zonas ajardinadas, un recorrido de mini-golf y espacios pensados para disfrutar de la naturaleza sin renunciar al confort. No es casualidad que este enclave esté atrayendo miradas desde distintos puntos de Europa.

Cómo llegar al mayor lago artificial de Europa

El complejo se encuentra a 40 minutos en coche de la ciudad de Murcia. Para llegar desde la capital provincial, basta con tomar la A-30, desviarse por la RM-19 y, poco antes de San Javier, incorporarse a la AP-7. El último tramo se hace por la R-F30, que conduce directamente al resort.

Murcia no solo sorprende por su gastronomía y su riqueza cultural, sino también por albergar un proyecto de estas dimensiones que ya compite con algunos de los destinos turísticos más exclusivos del mundo.

