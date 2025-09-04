Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: "No estaba feliz"

La actriz Francisca Imboden rompió el silencio y abordó su sorpresiva salida de Mega, señalando que Nuevo Amores de Mercado fue su última teleserie en la señal, donde interpretó a la malévola Morgana.
En diálogo con Más de Ti Podcast, la artista comentó: “Era como un camino lógico que se venía viendo, hubo un minuto en que teníamos todos contrato, que fue una cosa fascinante”. Agregó que, con los cambios del medio, la dinámica ha evolucionado: “Pero el medio ha cambiado, los avisajes han cambiado, Internet se ha metido con mucha fuerza, entonces, no es por defender a nadie, pero es real que el panorama es súper distinto”.
En ese contexto, la actriz explicó la situación actual de los contratos: “Las entradas de los canales les va bien, pero ellos tienen prioridades, rostros, qué sé yo, y hay puntos donde no pueden sostener un área dramática entonces empezaron a haber menos contratos, empezaron a achicarse y cada vez están dejando los más esenciales”.
Pese a su desvinculación, Imboden puntualizó: “Esto no significa que no me vayan a llamar a un proyecto”.
“No estaba tan feliz”
La actriz también reflexionó sobre sus años en Mega: “Estoy súper agradecida de haber estado 13 años con contrato no lo esperaba, pero también sí lo esperaba porque ya se veía que muchos compañeros ya les habían quitado el contrato”.
Acerca de la estructura actual de la producción en el canal, explicó: “Ya no hay área dramática ahí, la producción no la hace el canal, la hace una producción externa, y ellos son los que contratan a los actores entonces había una ambigüedad entre los actores que eran contratados por Mega y los otros”.
Imboden profundizó sobre las diferencias y complicaciones de esta situación: “Era una diferencia complicada, porque al nivel de pedir derechos sobre ciertas cosas u horarios, eran dos cosas distintas, entonces se volvía un poco mezquino el juego, incluso haber creado un poco de consentimiento incómodo, por supuesto”.
Finalmente, la actriz expresó su aceptación de la situación y su mirada hacia el futuro: “Era lógico, está bien, no le hago mucho juicio a la cuestión, no me siento herida obvio, que de repente uno dice ‘pucha, qué pena que no se les haya ocurrido ningún personaje para mí’, pero si no hay, no hay”.
“Yo siento que estaba haciendo un poco lo mismo, porque me daban los mismos personajes, eso me estaba achicando para ser súper honesta, no estaba tan feliz”, sentenció.