Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras ser vinculado a una "red de bots": su fuerte descargo

Góngora también calificó como denigrante la vinculación que se intentó establecer entre él y las campañas contra las candidatas. “Que a partir de una denuncia así se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco, y se me atribuya la presunta 'jefatura' en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante”, agregó.