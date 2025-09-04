Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras ser vinculado a una "red de bots": su fuerte descargo

Patricio Góngora presentó su renuncia al directorio de Canal 13, luego de ser vinculado con cuentas de desinformación en redes sociales, según confirmó Radio Bío Bío mediante un comunicado enviado por el propio Góngora y posteriormente difundido por la estación.
La situación salió a la luz tras un reportaje de CHV Noticias, que expuso prácticas de redes de bots destinadas a desinformar y afectar a diversas personalidades políticas. En particular, la investigación señaló que estas cuentas habrían realizado campañas falsas y denigrantes contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.
Frente a estas acusaciones, Góngora negó cualquier implicancia y anunció su salida del directorio. “A partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, afirmó.
El ex directivo aclaró que “esa cuenta no es mía, pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad”.
Además, cuestionó la veracidad de las fuentes utilizadas en el reportaje: “Resulta paradójico que las fuentes del reportaje sobre 'bots' sean justamente supuestos 'bots': fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas, con una persona en las sombras ante la cámara”.
La postura de Canal 13
Góngora también calificó como denigrante la vinculación que se intentó establecer entre él y las campañas contra las candidatas. “Que a partir de una denuncia así se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco, y se me atribuya la presunta 'jefatura' en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante”, agregó.
Desde Canal 13 confirmaron la renuncia del directivo y agradecieron su labor en un comunicado: “La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023”.