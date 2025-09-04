La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Chile vuelve a medirse con Perú, aunque esta vez no en el terreno político ni futbolístico, sino en una competencia muy distinta: el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, que busca coronar al mejor desayuno del mundo a través de votaciones en redes sociales.
La propuesta chilena, con la marraqueta con palta como plato principal, se instaló en semifinales tras superar en rondas anteriores a Japón y España. Ahora, deberá enfrentar a la representación peruana, que llega con su tradicional pan con chicharrón.
Un “duelo histórico”
El propio Ibai Llanos presentó el cruce entre chilenos y peruanos con entusiasmo: “Qué duelo tan histórico tenemos aquí delante con dos desayunos que son espectaculares”, dijo durante la transmisión.
La versión chilena no llegó sola. A la clásica marraqueta con palta se sumaron sopaipillas con pebre y una taza de té, agregados que surgieron a petición del público nacional en redes sociales.
“Me lo habéis pedido mucho, las sopaipillas chilenos, vaya desayuno que hacéis”, comentó Ibai, destacando además que el plato incluyó una lonja de jamón y huevos revueltos, también sugeridos por los usuarios.
En la vereda contraria, Perú apostó por un desayuno criollo dominical: pan con chicharrón, tamal y café pasado. El pan con chicharrón consiste en trozos de cerdo frito, camote frito y salsa de cebolla morada, servido en pan francés, muy parecido en aspecto a la marraqueta chilena.
¿Cómo votar por Chile?
Para apoyar a la marraqueta con palta en el Mundial de Desayunos se debe ingresar a las cuentas de Ibai Llanos en YouTube, TikTok o Instagram, buscar el video del duelo entre Chile y Perú y darle “me gusta” al comentario con la bandera chilena. Al cierre de la votación, se sumarán los resultados de las tres plataformas y el desayuno con mayor respaldo avanzará a la gran final.