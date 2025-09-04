La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

¿Cómo votar por Chile?

Para apoyar a la marraqueta con palta en el Mundial de Desayunos se debe ingresar a las cuentas de Ibai Llanos en YouTube, TikTok o Instagram, buscar el video del duelo entre Chile y Perú y darle “me gusta” al comentario con la bandera chilena. Al cierre de la votación, se sumarán los resultados de las tres plataformas y el desayuno con mayor respaldo avanzará a la gran final.