Secciones
Chile

La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Ibai Llanos reúne millones de usuarios para elegir el mejor desayuno del mundo. Chile llega a la semifinal con su clásico desayuno chileno acompañado de sopaipillas y té.

FOTO/ADN. FOTO/ADN.
Hace 3 Hs

Chile vuelve a medirse con Perú, aunque esta vez no en el terreno político ni futbolístico, sino en una competencia muy distinta: el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, que busca coronar al mejor desayuno del mundo a través de votaciones en redes sociales.

La propuesta chilena, con la marraqueta con palta como plato principal, se instaló en semifinales tras superar en rondas anteriores a Japón y España. Ahora, deberá enfrentar a la representación peruana, que llega con su tradicional pan con chicharrón.

Un “duelo histórico”

El propio Ibai Llanos presentó el cruce entre chilenos y peruanos con entusiasmo: “Qué duelo tan histórico tenemos aquí delante con dos desayunos que son espectaculares”, dijo durante la transmisión.

La versión chilena no llegó sola. A la clásica marraqueta con palta se sumaron sopaipillas con pebre y una taza de té, agregados que surgieron a petición del público nacional en redes sociales.

“Me lo habéis pedido mucho, las sopaipillas chilenos, vaya desayuno que hacéis”, comentó Ibai, destacando además que el plato incluyó una lonja de jamón y huevos revueltos, también sugeridos por los usuarios.

En la vereda contraria, Perú apostó por un desayuno criollo dominical: pan con chicharrón, tamal y café pasado. El pan con chicharrón consiste en trozos de cerdo frito, camote frito y salsa de cebolla morada, servido en pan francés, muy parecido en aspecto a la marraqueta chilena.

¿Cómo votar por Chile?

Para apoyar a la marraqueta con palta en el Mundial de Desayunos se debe ingresar a las cuentas de Ibai Llanos en YouTube, TikTok o Instagram, buscar el video del duelo entre Chile y Perú y darle “me gusta” al comentario con la bandera chilena. Al cierre de la votación, se sumarán los resultados de las tres plataformas y el desayuno con mayor respaldo avanzará a la gran final.

Temas JapónEspañaPerúChileIbai Llanos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?
1

La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre
2

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?
3

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre
4

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: No estaba feliz
5

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: "No estaba feliz"

Más Noticias
Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: No estaba feliz

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: "No estaba feliz"

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Comentarios