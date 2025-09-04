Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

La investigación televisiva comenzó gracias al trabajo de una abogada vinculada a un proyecto académico, quien decidió infiltrarse en estos grupos mediante un perfil falso en X (ex Twitter) con discurso de ultraderecha. “Una cuenta empieza a enviarme mensajes de que superbién mis posteos, que le encanta y me dice que sabe que yo soy de izquierda, pero que le agrada -la cuenta-”, relató.