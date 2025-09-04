Secciones
Chile

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Conocido como “Neuroc”, fue señalado en un reportaje de CHV Noticias como operador de cuentas falsas y campañas de desinformación en redes sociales.

Hace 3 Hs

Un reciente reportaje de CHV Noticias sobre redes de desinformación política reveló la identidad del usuario que operaba bajo el seudónimo “Neuroc”, señalado como protagonista de hostigamientos y ataques digitales. Se trata de Ricardo Inaiman Barrios, un hombre de 38 años con antecedentes judiciales, identificado como uno de los responsables detrás de campañas de desprestigio contra figuras públicas.

Entre las víctimas se encuentran la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a quien se le atribuyó falsamente padecer alzhéimer, y Jeannette Jara, blanco de los denominados “ejércitos de bots”.

La investigación televisiva comenzó gracias al trabajo de una abogada vinculada a un proyecto académico, quien decidió infiltrarse en estos grupos mediante un perfil falso en X (ex Twitter) con discurso de ultraderecha. “Una cuenta empieza a enviarme mensajes de que superbién mis posteos, que le encanta y me dice que sabe que yo soy de izquierda, pero que le agrada -la cuenta-”, relató.

Esa interacción le permitió descubrir que tras múltiples perfiles en apariencia distintos se encontraba un solo responsable: Neuroc.

Tras compartirle su número de WhatsApp, la abogada recibió una propuesta para recopilar información contra el gobierno, a lo que se negó. La respuesta, según contó, fue inmediata: “Me funa en redes sociales a través de otra cuenta”.

El hostigamiento escaló rápidamente con publicaciones falsas: “Absolutamente de la nada empieza a postear que yo soy una terrorista, que soy una perra octubrista que iba a tirarle piedras a los pacos, que marchaba con la primera línea”, denunció, consignó el portal ADN. 

Ante esta situación, la mujer decidió concretar un encuentro presencial, en el que comprobó que tras la cuenta estaba efectivamente Ricardo Inaiman Barrios.

¿Quién es Ricardo Inaiman Barrios?

Según los registros judiciales, Inaiman fue condenado en 2011 por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por agredir a su madre. Cumplió 56 días de prisión preventiva y debió realizar un año de terapia. Actualmente afirma trabajar en una oficina de contabilidad y vivir solo.

Cuando fue abordado por las cámaras, su reacción fue contradictoria. Primero dijo: “No sé de qué está hablando”. Luego reconoció: “No, si yo sé que tengo una querella de parte de ella”, aunque responsabilizó a la denunciante: “Ella misma me llamaba por WhatsApp y yo le puse la denuncia”.

Un documento de Chile Vamos lo describió como una “cuenta madre”, es decir, un nodo inicial que prepara el terreno para campañas de desprestigio posteriores.

Lejos de retractarse, Inaiman defendió sus publicaciones: “Todos tenemos derecho a la libre expresión porque vivimos en democracia”. En su perfil en redes sociales también dejó clara su cercanía política con el Partido Republicano y con el excandidato presidencial José Antonio Kast.

“Mi compromiso por el proyecto Republicano es al 100%, yo creo fielmente en este proyecto porque en estos momentos Chile no está para medias tintas, ya no estamos en tiempos donde podíamos creer en ‘acuerdos’. Ganemos o perdamos (ojalá esto último no pase) aquí vamos a estar”, escribió en una de sus publicaciones.

Temas Chile
