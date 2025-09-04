Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

El reconocido cantante y compositor argentino Pedro Aznar regresará a Chile para reencontrarse con su público en el Teatro Municipal de Las Condes, donde ofrecerá tres presentaciones los días 27, 28 y 29 de noviembre.
El 2024 fue un año clave en la trayectoria del artista, ya que cumplió 50 años de música, medio siglo de una carrera incombustible que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de la escena latinoamericana.
Para conmemorar este hito, Aznar está llevando adelante la gira “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música Volumen 2”, un espectáculo íntimo en formato unipersonal que ahora tendrá su escala en Santiago.
Las entradas estarán disponibles desde el lunes 8 de septiembre a las 12 a través de www.tmlascondes.cl.
Un espectáculo imperdible
El show propone un viaje cronológico por su obra, recorriendo canciones que marcaron cada etapa de su camino artístico, desde sus primeras composiciones hasta sus estrenos más recientes.
Cada jornada contará además con un artista nacional invitado, que será anunciado próximamente, lo que sumará un atractivo especial a estas tres noches de celebración.
El repertorio incluirá varios de los clásicos que se convirtieron en parte del cancionero popular. Entre ellos se destacan: Hablando a tu corazón, Tu amor, A primera vista, Mientes, Ya no hay forma de pedir perdón y Zamba para olvidar, piezas que han acompañado a distintas generaciones y que hoy siguen vigentes en la memoria colectiva.