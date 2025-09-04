Secciones
Chile

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

El show propone un viaje cronológico por su obra, recorriendo canciones que marcaron cada etapa de su camino artístico, desde sus primeras composiciones hasta sus estrenos más recientes.

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?
Hace 3 Hs

El reconocido cantante y compositor argentino Pedro Aznar regresará a Chile para reencontrarse con su público en el Teatro Municipal de Las Condes, donde ofrecerá tres presentaciones los días 27, 28 y 29 de noviembre.

El 2024 fue un año clave en la trayectoria del artista, ya que cumplió 50 años de música, medio siglo de una carrera incombustible que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de la escena latinoamericana.

Para conmemorar este hito, Aznar está llevando adelante la gira “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música Volumen 2”, un espectáculo íntimo en formato unipersonal que ahora tendrá su escala en Santiago.

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 8 de septiembre a las 12 a través de www.tmlascondes.cl.

Un espectáculo imperdible 

El show propone un viaje cronológico por su obra, recorriendo canciones que marcaron cada etapa de su camino artístico, desde sus primeras composiciones hasta sus estrenos más recientes.

Cada jornada contará además con un artista nacional invitado, que será anunciado próximamente, lo que sumará un atractivo especial a estas tres noches de celebración.

El repertorio incluirá varios de los clásicos que se convirtieron en parte del cancionero popular. Entre ellos se destacan: Hablando a tu corazón, Tu amor, A primera vista, Mientes, Ya no hay forma de pedir perdón y Zamba para olvidar, piezas que han acompañado a distintas generaciones y que hoy siguen vigentes en la memoria colectiva.

Temas ChileArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?
1

La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre
2

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?
3

Pedro Aznar celebra 50 años de carrera con tres shows en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre
4

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: No estaba feliz
5

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: "No estaba feliz"

Más Noticias
La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

La marraqueta con palta a semifinales: ¿cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Quién es Ricardo Inaiman, acusado de manejar “bots” y condenado por agredir a su madre

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: No estaba feliz

Francisca Imboden se sinceró sobre su abruptada salida de Mega tras más de una década: "No estaba feliz"

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Comentarios